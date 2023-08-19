台積電美廠導入EUV 供應商要再招2,000人

台積電美國亞利桑那州廠導入當地第一台極紫外光（EUV）設備，隨著建廠進入安裝先進及精密設備的關鍵階段，供應商持續招募，預計仍有2000名當地相關設備安裝工程人員空缺。

台積電在亞利桑那州投資設立2座先進晶圓廠，第1座晶圓廠目前已完成硬體建築，正進行數千台先進及精密設備安裝作業，包含亞利桑那州第一台EUV設備；第2座晶圓廠建設也順利進展。

美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）日前赴台積電亞利桑那州廠參訪，並表示，台積電投資鳳凰城，將使鳳凰城成為世界最先進半導體的中心，最先進的微晶片很快就會在鳳凰城製造。

蓋雷哥說，隨著台積電晶圓廠建設不斷穩健進展，鳳凰城市將支持台積電招募建築和工程相關人才，使得這一未來技術能夠實現。

台積電亞利桑那州廠目前現場有1.2萬名建廠人員，因應設備安裝需求，供應商在當地還在招募2000名鈑金、電工等相關工程人員。

台積電表示，將致力與供應商合作創造當地就業機會，同時提供具包容性的工作環境，努力建立可持續的供應鏈。台積電亞利桑那州第1座晶圓廠預計2025年量產4奈米製程晶片。

（中央社記者張建中新竹19日電）

（編輯：郭無患）1120819

延伸閱讀

台積美廠為省錢派台灣工人? 總座親揭真相

張忠謀示警應驗?曝台積美國廠恐失敗關鍵

台積美日設廠 中信銀神助攻