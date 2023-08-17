記憶體醞釀漲價 2大龍頭曝低價時代不再

記憶體報價跌跌不休，業者難忍虧損，三星祭出重手下令暫停記憶體第六代V-NAND成熟型製程報價，低於1.6美元者全面停止出貨。業界二大龍頭廠私下證實，並表示，「先前該產品1.45～1.48美元低價位，未來不會再出現了」，意味記憶體價格全面看漲，可望在供應鏈配合下，進入報價回升周期。

記憶體產業上半年雖經歷三星、SK海力士及美光國際三大廠全面減產，跌價趨勢止緩，但低需求市況拖累，造成記憶體價格持續低檔盤旋。業者分析，由於三大國際記憶體原廠上半年虧損幅度太大，即使已減產三成，記憶體報價仍無法止跌，原廠目前的態度，傾向極力推動漲價，以避免營運繼續失血。

帶動中系模組廠報價

國際記憶體原廠也擬擴大減產，不僅是韓系三星、SK海力士相繼宣布，將進一步減產NAND Flash，美系的美光也將跟進擴大減產幅度，期待再更進一步的減少市場供給量，進而拉抬報價出現回升。

三星此次下令暫停低價報價，引起市場高度關切，惟此舉帶動中系模組廠配合原廠調漲報價，根據報導指出，漲幅應聲已達8～10％；據了解，中國大陸記憶體模組廠配合韓國三星漲價策略，近日向嵌入式存儲、SSD、手機、平板或NB的OEM廠客戶宣布，將暫停低價接單，並預估調漲8～10％。

不過，目前終端需求疲軟，蘋果iPhone 15新機雖然將在秋季上市，但最新產業報告預估目標生產量大降至7,700萬台，對電子產業營運將產生的挹注效果恐不明朗，因此，雖有大陸模組廠暫停報價，擬調漲報價的動作，但買方仍在觀望，漲價效應有待繼續觀察，特別是主流記憶體報價上漲時間可能有所延後。

Q3進入傳統備貨旺季

且從台系模組廠角度來看，NAND需求緩步回升，但多屬急單，客戶拉貨心態保守，下單維持剛性需求，第二季報價季減11～13％，致各廠第二季營收表現低於預期。

展望第三季，進入傳統備貨旺季，NAND報價跌幅有望進一步收歛，研究機構集邦預估，第三季NAND Flash報價將季減3～8％，跌幅收歛。

記憶體業者則指出，整體而言，記憶體報價有落底現象，大廠全面啟動減產，效應預估第三季開始反應，報價已非全面下跌，高頻寬記憶體（HBM）在AI風潮帶動下，需求大增，價格也不錯，研判記憶體報價於2024年重回上漲周期的概率頗高。

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