樺漢：下半年毛利、獲利續揚

工業電腦大廠樺漢（6414）16日召開法說，受惠智慧製造、交通、醫療、軍工、彩票博弈等歐美客戶出貨強勁，以及四大轉型訂閱式服務ESaaS需求增加，上半年稅後淨利達10.7億元，每股盈餘（EPS）9.79元，預期下半年營收持平至小增，在產品組合改善及生產成本降低之下，毛利、獲利將延續成長力道。



樺漢董事長朱復銓表示，公司採多角化經營，受單一事件衝擊程度較低，目前在手訂單保持新高水位，BB Ratio約1.06～1.10，今年上下半年營收約5：5，不過，由於軟體與解決方案比重增加、高毛利產品占比提升，即便計算股本膨脹後，下半年毛利率、稅後淨利預料仍將穩定成長。



針對AI應用，朱復銓指出，樺漢去年AI相關營收貢獻約32.7億元，今年上半年達21.8億元，全年預估成長幅度超過2成以上，2024年持續看好應用智慧工廠、智慧城市發酵，公司並持續擴大在節能、儲能相關投資，在能源監控部分持續導入AI，對後續成長力道抱持樂觀看法。



樺漢表示，從ESaaS平台三大產品上半年銷售業績比重分別來看，工控設計+系統整合43％、利基產品+軟硬整合49％、軟硬體方案訂閱式服務8％，明顯可見受惠於智慧製造、交通、醫療與軍工，帶動利基產品軟硬整合上半年營收比重較去年同期增加14個百分點。



據悉，樺漢2023年主要成長動能來自品牌通路，子公司康創在歐洲軌道交通接單動能強勁，下半年將持續出貨，且在基建設備汰舊換新帶動下，整體需求樂觀，搭配中國大陸生產優勢與部份成本轉嫁效果，挹注營收貢獻顯著增溫。市場預估，樺漢今年上、下半年皆旺，全年度每股有望賺進兩個股本。



中長期而言，樺漢持續深化AIoT解決方案應用領域範圍，看好全球Edge AI 與Cloud AI 市場規模高達1,870億美金、以及全球節能與儲能系統市場規模逾940億美金的龐大商機，積極推進IPC3.0硬軟整合、雲網結合轉型升級，整合三大事業，將提供包括AIoT、Edge AI、生成式AI、混合雲平台與ESaaS新商模方案，帶動樺漢「軟硬體方案之訂閱式服務收入」增加，進一步提升毛利率表現。

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