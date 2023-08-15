英業達車用營收 拚3年達百億

英業達近年加速部署車用，以「server in car」為目標、推進從車用電子到自駕車領域布局，除了與國際晶片大廠合作外，透過Tier 1供應商夥伴，也爭取到歐、美客戶訂單，並打進中國車用市場。雖因汽車業務產品周期較一般電子產品時程較長，預估今年整體營運貢獻仍低，但英業達董事長葉力誠已訂下2026年要翻漲五倍、達百億元營收規模的目標。

英業達從伺服器領域的技術能力為基礎、跨向車用電子領域，鎖定電控相關產品切入，經由與Tier 1供應商夥伴合作、在中國車用市場入列以百度為首的車載系統戰略生態系夥伴供應鏈，約3年前開始向中國客戶出貨，前年並跨向日本市場，直至去年車載電控相關應用系統產品已在歐洲出貨。

隨產品線及客戶專案計畫持續擴增，英業達兩年前同步擴建捷克和墨西哥廠產線，也分別申請符合車用相關製造的ISO認證，以便進一步爭取歐、美市場客戶，至今皆已順利取得「門票」，陸續在當地出貨車載相關產品。

英業達2021年車載電子產品出貨總套數估約500多萬套，其中比重最高的UWB超寬頻產品，也持續擴展與Tier 1供應商的合作、爭取在整套車控系統的業務機會，今年亦逐步開花結果。

另一方面，除與Intel、NVIDIA合作外，英業達也和NXP（恩智浦）有多方合作，去年並聚焦於「超寬頻智慧汽車門禁系統」、「中央網關」、「車規級服務器」、「智慧電子座艙」及「車規級無線充電」等五大應用，同時透過與諸如軟體業者等合作，爭取包括傳統車及新能源車的Tier 1車廠訂單機會。

英業達預計今年車用事業營收貢獻約20億元，不過隨著新能源車市場規模持續發展擴大，英業達亦期車用事業加速發酵、目標2026車載營收將達百億元規模。