廣達車載AI電腦 加速起飛

廣達布局車用電子事業長達16年，逐步進入快速成長期，隨客戶及專案數增加，已讓廣達跨出純代工角色，日前奪下美國通用汽車（GM）集團自動駕駛域控制器（ADC，ADAS／AD Domain Controller）大單，並以通用自研自駕車用晶片，結合廣達平台，量身訂做運算硬體解決方案，車用布局加速開花結果。

資本市場目光聚焦在AI題材之際，廣達車電領域也逐漸成長。其中，可望於今年達一定規模的ADC產品，明年有機會成為推升廣達車用業務躍升占達雙位數的動能，業界更看好廣達去年第四季拿下通用大單，於2025年開始出貨後，更將大舉挹注其毛利率及業績進一步翻揚。

供應鏈業者指出，廣達切入ADAS後、在ADC相關領域耕耘多年，首先量產出貨產品，應是2018年起交貨特斯拉的Domain Controller，廣達並透過高通、英特爾的Xeon、或輝達NVIDIA的Xavier、Pegasus等不同平台，因應客戶針對不同的自動駕駛級別，提供客製化運算硬體解決方案，目前手上客戶含括歐、美車廠或其Tier 1汽車供應商。

去年，廣達入列輝達為自動駕駛全新打造的NVIDIA DRIVE Hyperion開放平台的擴展合作夥伴，協助數百家車廠、Tier 1供應商加速在自動駕駛和ADAS的部署。

ADC自動駕駛域控制器被視為是自駕車的核心運算處理中樞，供應鏈傳出，廣達奪下美國通用集團的ADC大單，從設計階段即著手，並以通用自行開發之自駕車用晶片，配合廣達應用第三方開發套件之運算平台，協助通用從無到有、量身訂做的硬體解決方案，因此不僅ADC的產品單價高，不算入其它相關感測器、鏡頭等，至少3,000美元起，毛利率也優於大多的ADAS產品，預估至少有40％以上。

廣達預計最快今年送出POC（概念驗證）樣品，但訂單交貨期則自2025年起、為期四年，總量約1,400萬套。業界預估，屆時廣達將進一步受惠，在大單挹注下推動其車用業務加速成長。

廣達未對單一產品及單一客戶予以回應，不過依廣達近兩季法說會中釋出展望，廣達今年對於非筆電事業成長動能樂觀，並預期全年度車用業務可占達整體營收的高個位數比重，明年並再攀升至占達雙位數、也就是10％以上。

若以廣達近年來年度總營收皆有達兆元以上規模估算，2024年廣達的車用事業營收規模將突破千億元大關。

廣達亦在近日舉辦的法說會中重申，將持續投資ADAS，AI車用電腦更是重點發展領域之一。