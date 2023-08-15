馬斯克最愛這位將軍 帶兵戰略套用特斯拉

特斯拉創辦人、執行長馬斯克最崇拜的偶像，就是法國軍事家拿破崙。馬斯克研究拿破崙領導策略，並運用在公司治理上，他深信只要拿破崙所在的地方，軍隊就能表現得最好，所以他經常深夜出現在特斯拉和SpaceX的生產線上，馬斯克表示，「如果他們（員工）看到自己的『將軍』在戰場上，工作起來會更起勁。」

Business Insider報導，馬斯克的傳記作者華特・艾薩克森（Walter Isaacson）（他也是賈伯斯傳作者）最近受訪透露他新書中，馬斯克不為人知的一面。

艾薩克森說，馬斯克喜歡軍事歷史，還研究拿破崙的領導策略，並運用在自己的企業治理上，因此，馬斯克把特斯拉和 SpaceX 的工廠視為「戰場」。

艾薩克森表示，馬斯克深信只要拿破崙出現的地方，軍隊就能表現得最好，所以他喜歡深夜出現在特斯拉和SpaceX的生產線，馬斯克認為「如果他們（員工）看到自己的『將軍』在戰場上，工作起來更有動力。」

眾所周知，馬斯克是個工作狂，他曾經睡在特斯拉工廠地板上，也睡過推特（現更名為X）總部。去年，馬斯克表示，他連續三年住在特斯拉位於加州佛利蒙和內華達州斯帕克斯的工廠裡，因為他想讓員工知道，他不是去熱帶島嶼度假，如此才能激勵員工更加賣力地工作。

拿破崙被譽為是軍事史上最偉大的將軍之一。他在法國大革命期間掌權，並領導法蘭西帝國和其從屬國引爆拿破崙戰爭，征服了歐洲大部分地區。拿破崙於1804年成為法國第一位皇帝，但在十年後，他試圖入侵俄羅斯失敗，被迫退位。

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