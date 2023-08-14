欣興：AI伺服器 連五年高成長

欣興電子董事長曾子章14日表示，下半年景氣偏向保守，但是隨著AI晶片廠未來二年大擴產，明年第二季後放量，AI伺服器將連五年高度成長，無論是異質封裝帶動小晶片下的載板，或是AI伺服器系統中的主機板，價格均為過去類似產品的數倍，對營收貢獻顯著，這是欣興的機會所在，因此欣興中期擴產不會保守。

明年第二季放量

欣興電子躍升為全球第一大載板廠，曾子章14日出席自家定置式氫能燃料電池啟用儀式，會後短暫接受媒體聯訪，他表示，AI伺服器目前的產能瓶頸在美國公司，該公司未來二年竭盡所能的大擴產，明年第二季之後可望放量，隨著晶片新產能開出，AI伺服器將連續五年高度成長。

曾子章分析，IC晶片封裝從單晶片走向異質封裝，不僅載板面積放大，不同的晶片也多，載板的價值拉高，封裝好之後做成系統，系統所需的主機板（系統板）都是欣興的機會所在，尤其這些產品的單價是過去PC、Server類似產品的好幾倍，營收貢獻會大很多。

看好AI伺服器長期需求，曾子章表示，最近一次的董事會對中期擴產不會太保守，因買地、蓋廠到引進設備需要二至三年的時間，「有好的訂單不能太保守，不要被訂單追著跑」，曾子章以此回應記者提出的產能是否供不應求問題。

下半年保守 明年撥雲見日

就短期景氣來看，曾子章認為，下半年只有少數應用獨好，大環境不景氣，買氣不強、尚未擺脫庫存干擾，因此下半年還是比較保守，但欣興力拚下半年表現優於上半年，明年此時的景氣將比現在更加明朗。

欣興上季度法說會中，維持全年度300億元的資本支出，未如外資法人預期三度調降資本支出，公司強調產能規劃是與客戶討論的結果，投資300億元的光復新廠是針對AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）等相關應用設計，預計在明年底至後年初進行試產。

欣興14日於中壢工業區合江廠，舉行「大型定置式能燃料電池」啟用典禮，欣興指出，此一電力設置為全台首座大型定置式規格，並與美國最大燃料電池製造商Bloom Energy（BE）共同攜手合作，除已通過40.41億元的五年投資外，曾子章表示，2026年至2030年可能再加碼投資30億元至40億元，預期氫能燃料電池的供電中長期將占欣興整體供電的二位數，比重估達12％至15％。

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