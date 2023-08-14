鴻海Q2獲利季增157% H1每股賺3.31元

鴻海今天下午公布第2季稅後獲利新台幣330.01億元，季增157%、年減1%，創歷史同期次高，每股基本純益2.38元；累計上半年稅後獲利458.25億元，年減27%，每股基本純益3.31元。

鴻海下午公布第2季財報，第2季合併營收1兆3045.48億元，較第1季1兆4624.37億元減少10.8%，比去年同期1兆5098.11億元下滑13.6%，是2020年第4季以來單季低點，仍是歷年同期第3高。

鴻海第2季合併毛利率6.41%，較第1季6.04%增加0.37個百分點，比去年同期6.4%微增；鴻海第2季合併營業利益309.25億元，營益率2.37%，較第1季2.77%減少0.4個百分點，比去年同期2.94%下滑0.57個百分點。

鴻海第2季稅後獲利330.01億元，較第1季128.25億元大增157%，比去年同期332.94億元微減1%；第2季淨利率2.53%，較第1季0.88%增加1.65個百分點，比去年同期2.21%增加0.32個百分點。

鴻海第2季每股基本純益2.38元，優於第1季的0.93元、略低於去年同期的2.4元。鴻海第2季獲利是歷年同期次高，僅次於去年第2季。

從產品營收比重來看，鴻海第2季消費智能產品占比約49%，雲端網路產品占比約25%，電腦終端產品占比約20%，元件和其他產品占比約6%；鴻海第2季消費智能產品較首季及去年同期明顯衰退，雲端網路產品與第1季持平、電腦終端產品較原預期略佳；元件和其他產品略低於原預期。

鴻海上半年合併營收2兆7669.85億元，較去年同期2兆9186.05億元減少5.2%，是歷年同期次高；合併毛利率6.21%，較去年同期6.22%微減；上半年合併營業利益714.48億元，營益率2.58%，較去年同期2.78%減少0.2個百分點。

鴻海上半年稅後獲利458.25億元，較去年同期627.44億元下滑27%；上半年淨利率1.65%，較去年同期2.15%減少0.5個百分點；上半年每股基本純益3.31元，低於去年同期的4.53元。