全球伺服器Q2走滑 H2可望緩回溫

後疫情時代對雲端服務需求仍在向下調整階段，大型雲端服務業者（CSP，Cloud Service Provider）放慢傳統雲端資料中心的建置速度之際，也因預算轉向高價的AI伺服器，造成總體伺服器採購買量下降，依DIGITIMES研究中心調查總計指出，今第二季全球伺服器出貨較前季不增反減5.7％，預期第三季品牌商及CSP態度仍保守，出貨量將僅有低個位數季增。

DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫表示，第二季主要北美CSP包括Meta及亞馬遜（Amazon）繼續分別看淡旗下社交服務及公有雲業務，並擴大下調伺服器採構量，使ODM對美系資料中心業者整體出貨季減超過一成。

而第一季表現較弱的品牌商在該季出貨雖未再顯著衰退，但受到企業客戶需求不振及新品仍有硬體問題未解的窘境，出貨仍微幅季減。反倒是中系資料中心因前季基期低，需求開始出現回升。

展望第三季，全球伺服器出貨預期僅小幅反彈1.5％，其中，北美CSP因傳統雲端需求不見回升，及將更多資金投入價格高達數十倍的高階AI機種，皆將導致整體伺服器出貨呈現小幅季衰退。

另一方面，品牌業者則因內建超微（AMD）及英特爾（Intel）新CPU的機種上巿，出貨可望較前季出現高個位數季增，新品並於第四季持續放量。

至於美、中CSP亦可望於第四季開始增加一般伺服器及AI伺服器採購，預期整體伺服器出貨屆時將有中個位數季增幅。

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