雲豹能源 上半年獲利狂增21倍

雲豹能源（6869）日前召開董事會，通過上半年營運成果，來自於儲能事業成長動能強勁，累計上半年合併營收29.59億元，較去年同期成長50.79％，稅後純益4.11億元，較去年同期成長21倍，每股稅後純益3.55元，皆創下歷年同期新高。

雲豹能源今年積極衝刺儲能業務，上半年營收主要為儲能案場工程收入挹注，營收占比達53％。目前已開工案場裝置量超過200MW（MegaWatt），預計今年至明年間完工，工程款總金額逾70億元，全案完工後將占2025年全台併網型儲能市場的20％。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源集結創能、儲能、售電「能源三芒星」，在各項事業體多方加持下，將發揮最大綜效，可望為營收表現帶來倍數以上的成長能量。

展望今年下半年，雲豹能源除了強攻儲能布局外，太陽光電、水處理、售電平台等各項事業體，同時落實光電結合儲能之戰略計畫，並且與旗下子公司恩富資本與台普威聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，規劃設置6.2MW／22.3MWh（MegaWatt-hour）的儲能系統，預計今年完工併網，推進光儲合一系統，將使國內智慧電網發展更具完整性。

此外，雲豹能源長期目標著眼於開發再生能源發電創新營運模式，結合本業核心優勢，不只創能、儲能，更加入轉能、節能，建構全方位再生能源管理服務，期待持續創造營收成長動能。