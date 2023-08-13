長園科上半年轉盈 衝儲能

鋰鐵電池廠長園科（8038）公布2023年第二季財報，稅後純益約1,447萬元、季增51.31％，每股純益（EPS）約0.24元，上半年稅後純益約2,404萬元，每股純益約0.40元，順利轉虧為盈。7月因為部分訂單遞延出貨，月營收滑落至488.7萬元，不過儲能需求強勁，公司仍看好後市表現。

長園科第二季合併營收約1.38億元、季增34.41％，毛利率約29.5％，營業淨利1,567萬元、季增27.1％，稅後純益約1,447萬元、季增51.31％，EPS約0.24元。累計2023年上半年合併營收2.41億元、相比去年同期成長540.8％，營業淨利2,800萬元，稅後純益約2,404萬元，EPS約0.40元。第二季單季及上半年之獲利表現較去年同期由虧轉盈，且營收、獲利皆繳出歷年同期新高的成績。

長園科累積逾25年經驗，不僅已進入電動車、無人搬運車、高爾夫球車、堆高機等領域，更打入國際半導體晶圓龍頭廠。根據IEA預估，全球新增儲能規模，可望從2022年的21GW，成長至2025年的150GW，短短三年成長7倍。長園科期望能帶動國內儲能產業發展，不僅提升技術規格標準，更擴大儲能應用場景。

長園科深化電池系統研發實力，擴大業務與應用範疇。包括大型住宅社區、商辦、航太、軌道交通等，多樣性的產業領域客戶正與長園科攜手，共同開發相關之儲能系統。隨儲能市場爆發與電池迭代更新，長園科有望邁入下一個成長階段。