前路茫茫！科技大老嘆旺季落空 3家獨樂

下半年科技業將陷入旺季不旺窘境！法人預估，除AI伺服器外，包括手機、筆電及傳統型伺服器需求持續不振，第四季恐掀起新一波財測下修潮。大立光董座林恩平、聯詠副董王守仁等科技大老紛紛於法說會發出預警，坦言大環境能見度有限，終端銷售狀況仍是當下最關鍵的問題。

台股半年報14日全部揭露，法人預估第二季上市櫃獲利將縮水至6,000～6,500億元、恐年減三成。科技業者中，除了AI伺服器概念獲利逆風勁揚，其餘電子產業包括晶圓代工、IC設計、被動元件、網通及連接器等，獲利恐持續不振。

IC設計日前陸續召開法說，市場原本期待下半年傳統消費旺季，可望帶動晶片、零組件出貨，拉抬上半年低迷業績。不過目前大廠釋出說法，庫存雖已下調至健康水位，惟終端需求未明，甚至礙於中國大陸復甦比預期慢，定調旺季不旺。

今年全球手機出貨估約11億隻，安卓手機動能主要受整新機衝擊，出貨已持續改善，聯發科副董暨執行長蔡力行表示，終端與通路端庫存水準往健康水準靠攏，但未來將以較緩慢速度回溫。

瑞昱則下修2023年PC出貨量由原估計衰退10％至年減15％，副總黃依瑋指出，基於電信運營商、消費性及企業需求仍不明朗，將審慎看待歐、美下半年網通訂單前景。

聯詠副董王守仁看法也相對保守，預期IT/NB需求放緩，將影響LDDI（大尺寸面板驅動IC）與SoC訂單，鑒於終端市場如TV、PC與消費性電子銷售無顯著改善跡象，且部分產品銷售表現不如預期，部分DDI訂單將於第三季入高原期，甚至微幅季減。

然AI生態系動能則持續看增，除台積電總裁魏哲家直言AI需求大爆發，五年內AI占台積電營收將由現在6％上升至10％；廣達副董梁次震也在法說中，預期AI伺服器出貨將於第三季下旬起明顯增溫，並拉抬原已下修的整體伺服器業務，從個位數年增幅上調為雙位數，且需求能見度拉長至2024年，預期AI伺服器對廣達貢獻會越來越顯著。

華碩共同執行長胡書賓則表示，在輝達支持下亦跟進推出新一代HGX H100多GPU架構之AI伺服器，第四季開始出貨，更喊出訂單已滿到明年。另輝達最新發展的中高階AI伺服器新品NVIDIA OVX系統，華碩也與廣達、技嘉等台廠同列首波供應商。看好AI伺服器市場需求強勁，華碩內部也對伺服器事業訂下要以40％的年複合成長率，在2027年業績衝刺成長五倍目標。

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