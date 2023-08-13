蘇姿丰固樁AI 把台積電掛嘴邊

超微執行長蘇姿丰在舊金山發表最新AI晶片的4天後，來台拜訪供應鏈，強調要靠台灣的客戶、供應鏈趕上對手，不在這一片大好江山中缺席。

暌違4年，晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰於7月17日再度來台，她興奮地在個人推特上面分享這幾天的行程。此行雖低調，她仍特別抽空接受台灣媒體聯訪。從蘇姿丰的回應中，也可以清楚地了解到超微對台灣的重視。

7月13日，蘇姿丰在美國舊金山發表最新AI晶片MI300X，預計今年第4季量產，採用台積電3奈米先進製程。這款晶片被蘇姿丰喻為是當今最複雜、難度最高的產品，涵蓋小晶片、CoWos封裝等技術以及超高頻寬記憶體等。

迎戰龍頭 尋求供應鏈支持

蘇姿丰更強調，如果沒有台積電的話，根本無法製造出來，未來超微與台灣供應鏈會有更多的合作。

GhatGPT帶動生成式AI需求爆發，輝達成為最大贏家，其AI晶片（GPU）幾乎稱霸AI伺服器市場，擁有逾九成的市占率，而超微新亮相的AI晶片即被視為挑戰輝達龍頭地位的關鍵武器。因此《財訊》分析，蘇姿丰這次來台除了被解讀固樁先進製程的產能之外，更大的用意是要既有的生態圈了解未來超微的發展藍圖與策略，尋求台灣客戶與供應鏈最大的支持。

根據《財訊》報導，「台灣的供應鏈對於超微甚至是所有半導體公司來說，都是至關重要的。」蘇姿丰指出，對於超微而言，台積電是晶圓製造的合作夥伴，還有後段封測、IC載板等，連組裝代工的夥伴也都在台灣，擁有長期的合作關係；「同時，在台灣我們也擁有很多的客戶，讓我們的產品可以快速推出上市。」

「我向來都認為超微的成功就是要與供應鏈、客戶等一起攜手合作，所以才會舉辦這次的活動（AMD Innovation Day）。」蘇姿丰表示。

市場關心超微如何在AI市場追上競爭對手？蘇姿丰表示，「我們的策略就是要推出最強的技術與產品，而且要與客戶建立深度的信任關係。自2017年推出第1代Ryzen處理器以來，我們已經進入到第4代產品，而創造出最好的產品、與客戶一起推出更強的平台，深化彼此之間的關係，」她特別強調，這是超微一直以來維持的信念。

根據《財訊》報導，在伺服器的部分，蘇姿丰指出，幾個大型的客戶都把超微當成重要的策略合作夥伴，大家一起規畫未來發展，目前超微在伺服器領域已經拿下25%的市占率。

然而在AI市場也是如此。蘇姿丰進一步說明，超微開發資料中心用GPU，過去3年來，陸續推出MI100、MI200到今年的MI300，每一代產品的競爭力愈來愈強，產品愈來愈好。不過，AI市場的競爭力在於發展非常快速，因此超微會投資更多的資源，包括AI業務拓展與技術發展等，這將是未來聚焦投資的首要領域。

蘇姿丰獲頒陽明交大名譽博士學位，在現場她讓學生們「call me Lisa」展現十足的親和力。（圖／財訊提供

轉單傳聞 用反問打臉媒體

關於韓國媒體報導，超微下一代產品將轉單三星。對此，蘇姿丰反問台灣媒體，「你們相信韓國媒體的報導嗎？」並表示超微一定會仰賴台灣供應鏈，例如以台積電的最佳技術來生產超微的產品。不過，地緣政治與禁令管制仍是超微必須面對的課題，蘇姿丰不諱言，「我們是美國公司，一定會遵守相關法令的問題，未來超微會尋求各地多元化的供應鏈，因此非常樂見台積電在海外的投資。」

談及AI產業的趨勢，蘇姿丰強調，AI還在發展的初期，未來有龐大的成長空間，預期未來3~5年，AI市場將有1500億美元的價值，而AI的解決方案也不會只有1種而已。超微的產品包括CPU、GPU、FPGA或者是PC產品，能夠廣泛涵蓋資料中心的GPU、雲端生成式AI、企業級產品、邊緣裝置AI等應用領域。

「AI對超微而言，是最重大且最具策略性的長期成長機會，放眼未來5年，你會在超微的每1款產品中看到AI。」根據《財訊》報導，蘇姿丰表示，未來將持續投資生態系統，尤其在軟體生態系統部分，除了擁抱開源式的軟體生態系統，超微本身的ROCm軟體系統，也有非常不錯的進展。另外，很多公司在生成式AI採用PyTorch等大型語言模式，超微的產品與軟體也都與其相容。

不僅如此，為了迎向AI趨勢浪潮，超微於2022年2月完成賽靈思的收購案。蘇姿丰透露，超微買下賽靈思，就是看到它的重要性，「我們不只有GPU服務高階資料中心的需求，也可以最好的AI引擎帶到邊緣裝置使用，在AI產業可以做到端對端，加上軟體生態圈的布局，讓超微的產品在各個應用場域都是最佳的解決方案。」

接手10年 營收跳躍式成長

就策略上來看，蘇姿丰認為，運算需要各式各樣的引擎，不只有CPU、GPU、FPGA、SOC等等，最終整合成一個系統，「我們的策略就是以前瞻性的眼光，看待未來的需求潛力。」

《財訊》也發現，蘇姿丰於2014年正式接任超微執行長之後，帶領超微經歷過多次轉型，屢創營運新高峰。她說，2019年的時候，超微的營收才不到70億美元，而去年營收已經超過230億美元，呈現跳躍式成長。

最令她興奮的是，這段期間看到超微有很多的進步，不論是營收、市占率、公司規模的擴大等。「我進來的時候，當時員工人數只有8000人，現在已經成長到2.5萬人，增加最多的就是工程師，我自己也是一個工程師。」蘇姿丰回憶。

在帶領超微團隊即將邁向下一個10年之際，對於超微有什麼樣的期許？她表示，「我期待科技有更多的創新、更好的技術，持續推動技術的極限，這也是我經常跟團隊說的理念，也是超微的企業文化與精神。」

蘇姿丰信心十足地說，談到下一代的運算，不管是雲端、終端裝置裡面，超微要不斷精進技術，把最好的技術放在最好的位置，未來不只是AI，還有其他的成長領域也非常值得期待。 …（本文出自《財訊》雙週刊691期）

（楊喻斐）

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