大立光、富邦媒將除權息 現金殖利率曝光

大立光（3008）即將發放2023年上半年現金股利26.5元，共配發股利35.36億元，除權息交易日為8月17日，並於9月14日發放。

大立光自2021年開始改為每半年發放股利一次後，今年上半年股利，則是半年配之後配發金額最低的一次，以11日收盤價2,115元計算，現金殖利率1.25％。

大立光上半年營收173.3億元，稅前淨利89.32億元，稅後淨利69.84億元，歸屬於母公司業主之淨利69.84億元，每股稅後純益（EPS）52.33元。

蘋果公司預計9月發表iPhone 15系列手機，大立光將獨家供應Pro Max（Ultra）首次使用的潛望式鏡頭，為1G+3P的6倍光學變焦玻塑混合鏡頭，鏡頭模組由LG提供、Sony供應感測器。

國內電商龍頭富邦媒（8454）即將於15日除權息，今年將配發現金股利每股15元、以及資本公積轉增資配股每股1元，再度刷新配息歷史新高，現金股利配發總額為32.77億元。

富邦媒7月營收84.6億元，改寫歷史同期新高，年增6.6％。累計1～7月合併營收597.9億元，續創同期新猷，相較去年同期成長6.7％。

市場看好8月節慶商機輪番接力，「中元普渡」早鳥採買熱潮持續攀升，8月中「七夕情人節」登場，可望挹注富邦媒8月整體營收成長動能。整體而言，下半年電商產業迎來周年慶、雙11節、耶誕節、跨年等慶檔期商機，momo一向在流行精品、化妝品及保健食品維持穩定成長動能，法人預期momo下半年營收將高於上半年。

獲利方面，富邦媒去年全年營業利益率約落在4.1％，今年第二季約3.8％ ，總經理谷元宏日昨於法說會上表示，樂觀看待momo今年全年整體獲利表現。

富邦媒11日股價大漲5.34％收在611元，然5月跌破季線後至今尚未站回。()