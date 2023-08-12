大立光遭檢調搜索 網炸鍋：他拋1驚人判斷

曾雄踞台股股王，現以2115元高價位居股后的光學鏡頭大廠大立光，驚傳檢調搜索，台中地檢署昨（11）日偵辦違反著作權法案件（可能牽涉軟體使用授權問題），指揮調查局中部地區機動站，搜索公司並約詢3名研發部門主管，由於大立光向以專利見長，竟疑似捲入盜版軟體案件，震驚各界。

由於大立光下周四（17日）將除息交易，除恐讓股價承壓，更有PTT網友表示好奇，想知道到底是省了哪1套軟體的錢才被抓，還有人分析，若非直接接觸使用的內部員工，根本很難檢舉成功，研判一定是離職員工不爽告發。

中檢指出，該署檢察官因偵辦違反著作權法案件，於11日指揮調查局中部地區機動站，持法院核發搜索票，至大立光公司進行調查搜索，約詢黃姓總處長、陳姓副處長與黃姓課長等3名研發部門主管，今（12日）晨認定3人涉嫌觸犯「違法重製、以侵害電腦程式著作財產權之重製物作為營業之使用者罪」，各諭令100萬元、60萬元、20萬元交保候傳。

至於上述罪名，通常係指電腦程式軟體，在未獲授權就違法拷貝（重製），或是直接使用盜版軟體，此案被人檢舉告發機率高，現仍由中檢指揮偵辦中。

大立光昨則發布重訊表示，軟體授權有爭議，全力配合司法調查，司法調查對公司財務及業務，並無重大影響。

大立光上半年營收173.3億元，稅後純益69.84億元，年減33%，EPS52.33元，上半年每股將配息26.5元，8/17為除息交易日， 9/14為股息發放日。

PTT網友討論炸鍋，有網友表示大立光向以擅打專利戰見長，竟會發生使用盜版軟體的情事，也有人質疑每年大賺幾百億元的公司，省小錢的做法令人想不透，也有人擔心正派形象破功，但更多網友好奇發問，到底是省了哪1套軟體的錢。

此外，還有網友分析，若非內部員工或有接觸到知道用什麼盜版軟體或檔案存放的人，根本很難檢舉成功，通常以離職員工不爽告發的機率最大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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