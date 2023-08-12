黃仁勳挖角小鵬自駕頭號人物任副總裁 原因曝光

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳出手挖角中國車廠靈魂人物！行業消息透露，小鵬汽車自動駕駛「頭號人物」、自動駕駛中心副總裁吳新宙將轉戰輝達，擔任全球副總裁職務，掌管自動駕駛軟體業務。而離職傳聞已經在社交平台得到了何小鵬、吳新宙雙方的確認。

小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙8月2日在微博發文宣布離職一事，「分別的時候來臨。萬千不捨，但是相信小鵬堅實的團隊和體係依然可以推動輔助駕駛向前，直到無人駕駛的到來。」

而小鵬汽車董事長何小鵬同日也在微博發文稱，小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙博士即將回到美國，「將成為全球知名公司的最高等級華人高管，並繼續在芯片等多個方面和小鵬汽車深度合作」。

何小鵬表示，因為家庭和多方面的原因，吳新宙在去年下半年表示要回到美國，「裡面原因很多」。往後10個多月，小鵬汽車將確立全新的工作模式，在架構上、組織上都做了不少提前和主動的優化和迭代。

黃仁勳數月前已遞橄欖枝

據《36氪》報導，業內人士透露，數月前，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳已經接觸吳新宙，邀他擔任輝達全球副總裁。吳新宙將於最近一兩個月入職，向黃仁勳匯報，「這已經是行業半公開的秘密」。

不過，有輝達人士分析，吳新宙出任全球副總裁職務，在輝達級別並不算高，可能不必向黃仁勳匯報，上面還有高級副總裁Dwight，如果吳新宙向黃仁勳匯報，職級更可能是高級副總裁，掌管自駕軟硬體業務，這也意味著輝達的自駕業務，包括自駕晶片、軟體算法、自動駕駛，未來的中央計算等都會面臨重整。

該人士指出，「這應該是老黃（輝達公司創始人兼CEO黃仁勳）給自動駕駛軟體業務的最後一次機會，如果再搞不好，就會shutdown。」

吳新宙曾任職高通

吳新宙畢業於清華大學，後在美國伊利諾伊大學香檳分校獲得碩士及博士學位。曾在晶片大廠高通工作10幾年，主導自動駕駛解決方案。

2019年3月，在何小鵬的盛情邀請和多方遊說之下，吳新宙正式加入小鵬，出任小鵬自動駕駛副總裁，直接向何小鵬匯報。他全面主導小鵬的自動駕駛技術路徑與落地，搭建智駕核心團隊與架構，日前傳出將轉戰輝達。

（胡肇芳）

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