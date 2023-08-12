碳交所誕生地 曾是「台灣船王」總部

在高雄市政府力邀之下，碳權交易所進駐港都。然而所選擇的落腳處，雖然與高雄軟體園區、多家國際軟體業者為鄰，這棟亞洲新灣區的高級商辦，原來是造船大亨、前慶富集團總部大樓。

《財訊》報導指出，作為台灣工業能源重鎮，高雄市承載了全台五分之一、每年5700萬噸的碳排量，而被列管的200多家排碳大戶中，有90家設籍於高雄，因此碳權交易所將總部設於高雄，直接服務最有減碳需求的企業，一點也不為過。來到現場，碳交易所上方的高牆上，「慶富CHING FU」字跡還清晰可見。慶富曾是全台最大的民營造船廠，事業版圖還涵蓋漁業、油輪營運、水產貿易、衛星資訊並投資機車製造。該大樓出於法國龐畢度中心設計師、英國建築大師Richard Rogers之手，以綠建築及智慧建築概念設計，特徵為外露的鮮豔鋼骨結構，比鄰前鎮大港，室內就可遠眺亞灣區全幅海景，2007年落成時就成為高雄市場上罕有的A級商辦。

但在2017年時，慶富卻因承包海軍獵雷艦爆發逾百億的詐貸案，總部大樓遭債權人強制執行，歷經三次法拍，終於2022年9月以8.9億標出，由宏盛集團大股東漢寶實業得標後，去年底開始重新整修出租。

如今在高雄市經發局全力招商之下，現在慶富大樓除了碳權交易所之外，也將陸續有多家系統整合與新創公司進駐。《財訊》報導指出，據了解，IBM服務金融、保險及半導體等企業的「軟體科技整合中心」，就將進駐碳權交易所樓上，未來提供三大類型的高附加價值企業科技轉型服務，包含混合雲科技轉型、企業委外服務以及企業永續（ESG）策略規劃與建置。

根據《財訊》報導，高雄市市長陳其邁正力推亞洲新灣區成為5G AIoT創新園區，相關廠商可以優惠的租金「006688」方案承租。在碳交易所揭牌典禮上，為推動高雄企業智慧永續雙轉型，陳其邁加碼承諾，未來若有淨零科技和碳盤查到高雄落地的話，也可享有「006688」優惠，加速高雄能形成減碳創新中心聚落。 …（本文出自《財訊》雙週刊691期）

（文／洪綾襄）

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