統振私募引進宏碁 開拓移工海外市場版圖

統振（6170）7月營收年、月雙增，寫14個月新高紀錄，公司日前辦理1萬張私募普通股，宏碁（2353）以每股40.05元通吃該筆私募。

統振看好此次宏碁認購私募案，未來彼此戰略合作將聚焦於發展金融科技相關技術，拓展東南亞移工之小額匯兌業務至更多海外市場版圖，全力搶佔更多外籍移工市場份額。

統振昨日公布第二季財報，2023年第二季合併營收為新台幣5.1億元，受惠於旗下金融科技事業體營運穩健擴張，加上美金匯兌利益，稅後純益0.64億元，每股稅後純益0.73元，分別年減37％、38％；若排除去年同期認列一次性子公司達振能源之處分利益，第二季稅後歸屬於母公司淨利，EPS則較去年同期年增45％、45％。

展望2023年全年度獲利表現，統振持高度信心看法不變，在未來金融科技業務拓展上，隨著少子化、疫後各產業缺工議題，勞動部常態化引進移工補充人力，從今年上半年移工在台人數近74萬人創新高來看，可預期移工在台人數成長趨勢，將有助統振之金融科技業務良好的開拓環境。

統振將持續投入資源擴大高穩定現金流之金融科技事業體，並看好此次宏碁以每股40.05元認購統振1萬張私募案，未來彼此戰略合作將聚焦於發展金融科技相關技術，拓展東南亞外籍移工之小額匯兌業務至更多海外市場版圖，全力搶佔更多外籍移工市場份額，以期隨著QuickPay APP有效註冊會員數與匯款筆數齊步揚升，推進公司中長期營運正向成長。

統振昨日同步公告7月營收，達1.95億元，創下最近14個月新高紀錄，月增13.3％、年增27.2％。