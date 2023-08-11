AI伺服器關鍵料缺貨 法人這樣評估技嘉

技嘉（2376 TT） 07/2023營收86.92億元，MoM-9.88%，YoY+16.90%，低於預期，主要是因為AI Server因GPU及關鍵料件供貨吃緊，出貨貢獻的時程向後推延1~2個月，而電競主機板及顯示卡旺季需求成長幅度較過往平淡所致。

技嘉（2376 TT）公布07/2023營收：

技嘉（2376 TT）07/2023營收86.92億元，MoM-9.88%，YoY+16.90%，表現略低於預期，主要是因為AI Server因GPU及關鍵料件供貨吃緊，出貨貢獻的時程向後推延1～2個月，而電競主機板及顯示卡旺季需求成長幅度較過往平淡所致。

2023年營運前景正向：

在主機板的部分，主機板產品在2022年經歷庫存調整，使營收基期較低，公司預期23Q3新產品轉換後，技嘉預估2023年主機板出貨量及營收將年增個位數。

在顯卡的部分，技嘉預估2023年顯卡出貨量及營收將年增個位數，主要預期Nvidia跟AMD在23Q3與23Q4都有顯卡新品在市場上，且23H2有遊戲大作要上市，再搭配顯卡新產品已上市，看好顯卡的銷售將因此成長。 在Server的部分，受惠於（1）2022年的出貨進度不如預期，尚未出貨完成的訂單遞延至2023年繼續出貨，（2）AI Server需求成長，（3）Intel Eagle Stream與AMD Genoa CPU新平台產品預期23H2放量，技嘉2023年Server營收可望成長雙位數以上。

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