郭明錤曝AI成長關鍵 點名華碩戴爾遭低估

人工智慧（AI）近來成為市場關注焦點，天風國際證券分析師郭明錤10日發布文章指出，預估AI算力將在未來10年高速成長，其中，長尾效應與邊緣運算將是AI算力成長爆發的關鍵，技嘉便是受惠者之一，並且點名同為受惠者的華碩與戴爾（Dell），股價被市場低估。

長尾效應（The Long Tail）是由美國《連線》（Wired）雜誌前主編安德森（Chris Anderson）所提出，係描述小眾商品雖然需求量不大、營收貢獻較少，但只要賣的種類多、數量大，小眾商品們也能創造出相當於熱門商品的營收。

郭明錤在文章中表示，AI算力在未來10年高速成長已是共識，但市場忽略AI算力結構將類似於長尾效應，除市場關注的主要雲端服務供應商（CSP）外，被市場忽視的二線CSP/資料中心、新創雲端服務業者，以及企業用戶所建設的AI算力總和，皆不容小覷。

郭明錤寫到，企業對資料保密的需求在AI時代更為顯著，市場低估了AI邊緣運算的成長性，另外，主要個人電腦（PC）和伺服器品牌業者擁有銷售通路與服務資源，因此在滿足AI算力建置的長尾效應以及邊緣運算需求上扮演關鍵角色。

他分析指出，主要CSP終將自行研發與輝達（Nvidia）競爭的AI訓練與推理晶片，故長尾效應與邊緣運算才是輝達長期的成長關鍵。此外，輝達與主要PC業者合作共同滿足長尾效應與邊緣運算的需求還有一個好處，透過分配給主要PC業者更多AI晶片時，要求PC業者協助銷售PC與NB顯卡，在AI晶片供應緊張與PC/NB顯卡庫存高時，此種緊密合作可以創造雙贏。

郭明錤點名，技嘉便是長尾效應與邊緣運算的受益者，該公司股價今年最高漲幅約260%，而同為受惠者的戴爾與華碩則被市場低估，股價今年最高漲幅僅約50%。

郭明錤的最新調查顯示，近期戴爾與華碩也已積極取得AI伺服器訂單，戴爾取得約4.5至5萬台，華碩與取得約1萬台訂單，且訂單還在成長中，技嘉訂單則為1～1.5萬台。預計自8、9月開始，零組件供應改善後，戴爾與華碩至少可分別在未來1年半間，預估戴爾將出貨3至3.5萬台，華碩則會出貨8,000台至1萬台左右。

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