iPhone 15下月登場 蘋果這機款價格先跳水

蘋果下一代手機iPhone 15系列預期將於9月推出，而上一代的iPhone 14系列目前仍然相當受歡迎，然而iPhone 14系列的價格在通訊行已經出現明顯的波動，甚至有些版本的價格下滑超過10%。手機資訊網站《SOGI手機王》統計，7月全台實體通訊行的iPhone手機降價狀況，其中，iPhone 14 Plus(512GB)單月降幅1.2%，累計降價跌幅更是高達10.8%。

《SOGI手機王》統計全台逾300家合作通訊，整理出7月iPhone降價排行TOP10，排名依序為iPhone 14 Plus 512GB、iPhone 12 64GB、iPhone 14 128GB、iPhone 12 mini 64GB、iPhone 14 256GB、iPhone SE(2022) 256GB、iPhone 14 Pro Max 256GB、iPhone 14 Pro 256GB、iPhone 14 Pro 128GB、iPhone SE(2022) 128GB。

7月通訊行降價最多的iPhone手機是iPhone 14 Plus(512GB)，其單月降幅達到1.2%，總降價跌幅更高達10.8%，截至7月底平均報價為37838元(原價42,400元)，同時也是iPhone 14系列之中的「跳水王」。其次是2020年10月上市的iPhone 12 64GB，單月降幅為 0.9%，累計降價跌幅更高達31%，截至7月底平均報價為18,554元(原價26,900元)。

《SOGI手機王》網站總編輯張利安表示，儘管iPhone 14系列是目前蘋果最新的手機，但隨著下一代手機發表即將到來，價格也逐漸出現明顯下降，TOP10單月降幅範圍介於0.3%到1.2%，而總降價跌幅則在5.8%到10.8%之間。另外，受到市場傳出蘋果可能不再推出iPhone SE系列新品影響，意外導致iPhone SE(2022) 128GB價格上升，出現報價略高於建議售價的現象。

（時報資訊 王逸芯）

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