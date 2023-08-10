奇鋐董座談超導體：兒子輩才有機會看到

「常溫超導體」究竟會不會實現？奇鋐（3017）董事長沈慶行認為「總有一天」會實現，只是可能要他兒子輩才有機會看到，基於個人對科學研究的狂熱，沈慶行表示，歡迎有超導體相關研究可以主動與他連絡，他願意個人出貨贊助研究計畫。

日前韓國發表常溫超導體論文，宣稱找到可在常溫常壓下達到零電阻的超導體，因為超導體不會產生高溫，因此不需要散熱，一度引起全球關注，不過此項論文隨後遭到各國科學家質疑打臉，「常溫超導體」至今仍停留在研究團隊追尋的夢中，距離商業應用更是遙不可及。

儘管「常溫超導體」只是作夢題材，沈慶行在9日法說會時面對法人詢問對「常溫超導體」看法卻顯得興致勃勃，沈慶行表示，其實超導體不是什麼新鮮事，1911年就有第一個發表超導體，超導體有三貴：元素、材料、環境條件貴，最大難度就是環境要做到絕對低溫-270度，且要長期維持此溫度，成本太貴，目前做到「常溫超導體」還不可能。

不過，對科學研究狂熱的沈慶行認為，「常溫超導體」未來總有一天會實現，沈慶行表示，發現超導體至今已經超過百年，根據過去歷史，第一次工業革命到第二次工業革命，大概是每100~150年就會有變革，從1712年蒸氣機發明出來，到內燃機問世，再來到PC時代至今，都是相隔百年以上就會出現一個科學上重大突破，至於何時會實現？沈慶行說，我這輩子可能看不到，相信他兒子輩有機會看到。

基於個人對科學研究的狂熱，沈慶行表示，歡迎有超導體相關研究可以主動與他連絡，他願意個人出資贊助研究計畫，他強調，「越怪異、越不可能的，越好」。

（時報記者張漢綺）

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