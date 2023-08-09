廣達7月營收雙減 法人看旺後市曝利多不斷

廣達受到筆電出貨動能回檔影響，7月營收868.91億元，月減3.6％、年減32.9％，暫居近四年同期低點。不過在眾所關注的AI伺服器／HPC業務部分，市場法人預估，廣達下半年接續有高階及中高階的輝達（NVIDIA）新品出貨，加上來自中東新專案利多消息不斷，持續看旺後市營運動能。

11日將舉行法說會

此外，廣達11日舉行法說會，屆時將對上半年營運成果及下半年展望釋出最新看法。

廣達7月筆電降至降至380萬台，單月合併營收868.91億元，月減3.6％、年減32.9％，大致回到疫情前水位。累計前七個月合併營收5,981.01億元，年減14.8％，站歷年同期第三高。

8～9月起新品出貨

近來因AI伺服器受矚、市值一度觸及到兆元大關的廣達，目前除了手上既有的NVIDIA DGX、HGX系列AI伺服器／HPC產品持續出貨外，因身為首波MGX架構之新品供應商，廣達於8～9月起也將陸續出貨MGX H100系列新品，並於第四季後逐步放量、明年進一步浮現明顯量體。

另一方面，輝達執行長黃仁勳於8日端出最新的NVIDIA OVX伺服器系統，採用NVIDIA Ada Lovelace架構L40S GPU，與NVIDIA A100 Tensor Core GPU相比，L40S應用於生成式AI推理及訓練的性能分別提高了1.2倍、1.7倍，另其FP32（單精度浮點）性能則是A100 GPU的近5倍，且價格不若高階的H100昂貴，預期將刺激市場新一波需求。

輝達L40S首波供應商

在輝達L40S GPU-NVIDIA OVX伺服器系統的首波供應商中，包括廣達、技嘉，及戴爾、HPE、聯想和Supermicro（美超微）皆入列，同時正積極搶進AI伺服器供應商的華碩，也加入此回行列中。輝達預計最在今年第三季下旬到第四季，就將開始供貨，屆時含括廣達在內的台廠，都將有一波新出貨動能挹注。

此外，廣達董事長林百里日前直說「不能透露」的中東國家級大型資料中心／HPC基礎設施新專案，近期不僅傳出美系Tier 1的CSP（雲端服務供應商）積極搶進，台AI伺服器業者如緯穎、技嘉等，亦陸續表態將積極爭取。市場法人看好廣達除為AI伺服器主力ODM廠之一，針對浸沒式液冷系統也有相關解決方案，加上可望受惠美系客戶端帶來訂單效益，對廣達取得相關新專案看法樂觀。

延伸閱讀

廣達7月暫回檔 AI伺服器新品H2逐步發酵

輝達攻生成式AI 軟硬齊發

廣達、威盛等AI股訊號來了？專家曝買點

安謀9月IPO 蘋果輝達排隊要入股

輝達伺服器「這家」成黑馬 大摩點名AI四強