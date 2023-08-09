台積工廠遍及3大洲 踏上張忠謀無意走的路

晶圓代工大廠台積電積極海外布局，近日正式宣布將在德國德勒斯登設廠。美國財經媒體專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)撰文表示，台積電工廠將遍及三大洲，其逐漸成為遍布地區最多元的公司之一，而這並不在原先的計畫之中，因為張忠謀30多年前創辦台積電以來，一直迴避股權合資，以便保有完整的決策與主導權。

台積電董事會日前正式拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠，台積電預計持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦各持有10%股權。該廠預計2024年下半年開始動工，2027年底開始生產，總投資金額預計超過100億歐元。

高燦鳴說，台積電未來在台、中、美、日、德都設有工廠，台積電製造基地將遍布三大洲、五個國家，與英特爾和三星電子不相上下。

高燦鳴提到，張忠謀創辦台積電以來，一直迴避股權合資，以便完全掌控其營運，但如今全球風向變了，現任董事長劉德音和執行長魏哲家等新領導層順勢而為。而台積電的資本負債表很健康、現金流穩定、信用評級很高，想蓋新廠不需要外援。

雖然海外設廠挑戰很大，但高燦鳴認為，台積電的海外布局，至少減少了競爭對手不斷宣稱台積電生產過度集中，以及削弱各國政府和晶片客戶應選其他地點作為替代選項的聲浪。

高燦鳴強調，台積電現在提供了「其他地點」，在積極海外布局下，半個地球都分到台積電的一杯羹，而台積電要做的就是向全球化靠攏。

（ 中時新聞網 邱怡萱）

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