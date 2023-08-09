AI大單陸續到手 奇鋐營運一路旺到明年

AI伺服器大單陸續到手，奇鋐（3017）營運有望從下半年一路好到明年，奇鋐董事長沈慶行表示，目前AI伺服器佔伺服器比重已達一半，且佔比一季比一季高，現在AI伺服器開案很多，我們有信心可以拿到最多的案子，今年第3季及第4季營運可望逐季成長，如果AI伺服器新案都順利到手，明年會比今年好很多。

奇鋐下午舉行法說會，由董事長沈慶行親自主持，AI伺服器引爆散熱大商機，奇鋐挾設計及製造能力，不僅在AI伺服器散熱拿到不少案子，日前更傳出已順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，AI伺服器業績貢獻度成為今天法人關注的焦點。

沈慶行表示，過去電子產品量大單價低，有第一供應商及第二供應商，但AI伺服器不一樣，AI伺服器單價高、數量少，不需要那麼多的供應商，因此競爭會愈來愈激烈，客戶對公司的信賴度很重要，想拿到訂單，除了要有設計(空軍)，也要有製造(陸軍)，我們在風扇、機殼及散熱器都是最大的，也是客戶首選合作的公司，目前AI伺服器案子很多，我們有信心可以拿到最多的案子。

各大雲端伺服器品牌廠積極建置AI伺服器，目前AI伺服器佔奇鋐伺服器營收比重已達一半，而且一季比一季高，沈慶行也非常看好AI伺服器趨勢，預期AI不會泡沫，AI伺服器基本上就是一路上去。

近期浸沒式等液冷散熱解決方案因AI伺服器興起，吸引各廠積極投入，不過沈慶行對浸沒式散熱看法保守，沈慶行表示，我們也有研究雙相浸沒式液冷散熱技術，但浸沒式散熱有很多問題，除了氟化液電子冷卻液問題，還有資料中心保養問題，採用浸沒式散熱的資料中心要裝吊車，出問題要拉上來，很麻煩，有人敢用，不等於大家都敢用，就如同有人敢搶銀行，不等於大家都敢搶銀行，預期氣冷散熱可以維持到2025年到2026年，浸沒式散熱要到2026年至2027年才有機會。

今天法人也關心奇鋐3D VC目前良率如何？沈慶行表示，3D VC有大有小，如果設計不是很特別，良率可以做到95%，加上3D VC的鰭片，良率也可以做到90%多，設計比較複雜的也可以做到70%至80%。

沈慶行表示，美系客戶風扇機殼案子下半年會陸續出貨，受惠於AI伺服器產品出貨放量，第3季會比第2季好一點，但毛利率會上去比較多，第4季會比第3季好一些，如果現在開案的AI伺服器案子都順利拿到，明年會比今年好很多。

（時報資訊 張漢綺）

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