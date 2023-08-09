遠傳Q2營收217億 年增4.7%、連11季成長

遠傳(4904)9日召開2023年第二季法人電話說明會。受惠於用戶持續升級5G、疫後解封帶動漫遊與預付卡營收成長，遠傳2023年第二季合併總營收為新台幣217億元，年成長率達4.7%，締造連續11季正成長的佳績。

受益於行動通訊本業亮眼、新經濟業務高毛利率挹注，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為79.1億元，年成長率達3.5%，創下歷年同期新高。稅後淨利為27.7億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.85元，亦創下近六年同期新高，年成長率達19.7%，持續穩居業界之冠。

上半年遠傳成長力道強勁，合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為3.2%、4.2%與19.0%，達到新台幣440.04億元、158.55億元與55.2億元；各項財務指標皆超越財測，合併總營收、合併EBITDA和EPS達成率達分別為100.2%、102.3%和113.4%，營運績效亮眼。

遠傳行動通訊業務在5G帶動下持續穩健成長，2023上半年行動服務營收為254.6億，年成長率達3.5%。5G滲透率突破36%，挹注客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續正成長，月租型用戶流失率僅0.9%維持低點。

遠傳新經濟業務持續力拚獲利增長，在遠傳自主開發的資通訊服務持續挹注新經濟獲利攀升，2023年上半年新經濟整體獲利更較去年同期成長5%。在企業客戶端，2023年上半年遠傳新經濟業務營收有52%來自企業智慧資通訊業務，獲利年成長幅度達14%，其中智慧資通訊自主解決方案營收年成長率達91%、資訊安全服務營收年成長率達15%。在個人數位服務端，遠傳friDay購物電子商務營收年成長率達13%、數位媒體服務營收年成長率達9%，貢獻新經濟營收成長。

遠傳發揮資通訊核心專長，2023年上半年取得公部門、民營企業多項數位轉型、智慧城市重要專案，包含建置「環島智慧型岸際監控系統」、「下水道雲端物聯網智慧監測系統」；為台北市187處路口打造「交通號誌不斷電系統」；擴大託管IT服務，包含協助一線醫院進行數據中心遷移；協助領先製造大廠打造「基礎設施管理中心」等，為產官學界提供優質的資通訊服務。

「遠傳守護網」訂閱戶已突破40萬、累計安全偵測超過250億次；遠傳全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」成功讓詐騙電話減少近9成。此外，遠傳friDay影音連續三年蟬聯本土OTT平台使用率冠軍；「遠傳心生活」用戶活躍度較去年同期成長72%，更成功創造8億規模點數商機。

遠傳併購亞太電信案已於7月獲公平會率先核准，目前除了著手進行網路整合相關作業，同時向台灣證券交易所提交申請發行3.462億新股，以交換亞太電信股份，合併基準日預計為今年第四季。

展望下半年，遠傳將持續推動5G普及率、提升數位加值服務、並深化顧客關係，持續擴大綠色與智慧資通訊業務成長，包含將透過「微軟授權解決方案夥伴LSP計畫」、「端到端一站式團隊」，推動微軟企業產品、Azure服務成長。

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