業外給力 TPK-KY第2季每股盈餘0.08元

TPK-KY(3673)公布第2季財報，單季營收162.3億元，在筆電回穩下，維持小幅獲利，歸屬於母公司稅後淨利0.32億元，每股盈餘0.08元；上半年累計營收335.5億元，每股盈餘0.33元。

TPK指出，在全球經濟成長態勢疲弱及淡季效應雙重影響下，第2季營收季減6.3％，營業毛利6.3億元，毛利率為3.9％，與第1季相當。在產品組成結構方面，受到終端消費者購買力持續低靡，平板電腦市場需求仍弱，7-11吋產品營收較上季減少17.9％；隨筆電需求回穩，第2季筆記型電腦（11吋-16吋）及大尺寸（16吋以上）產品營收分別季增9.6％及32.7％；另外，在第1季客戶備貨新款電子書產品後，小尺寸產品營收呈現下滑，加上舊款智慧型手機進入產品周期尾聲，整體7吋以下產品營收季減26.5％。

在銷貨成本方面，單季原料成本為133.2億元，佔營收比重為82.1％與上季持平；人工成本為10.9億元，佔營收比重約6.7％；折舊攤銷費用為8.2億元，與前季相當。營業費用降為7.7億元，較前季減少2.6％，然而因公司營運規模縮減，營業淨損1.4億元。

第2季認列淨利息收入1.3億元，並認列外匯收益0.54億元，主要積極進行無風險利率與匯率操作管理。此外，其他業外收入0.78億元，主要來自政府補助收入。歸屬於母公司稅後淨利0.32億元。第2季資本支出2.4億元，EBITDA約14.9億元。

（時報資訊 莊丙農）