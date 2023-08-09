全訊H1賺2.7元創同期高 H2維持成長動能

全訊H1賺2.7元創同期高 國防標案產品旺季可期

軍用功率放大器（PA）製造商全訊（5222）公布上半年財報，稅後純益1.82億元，每股稅後純益（EPS）2.7元，均創歷年同期新高，全訊表示，隨高階產品比重增加，上半年毛利率為53％，較去年同期增加2個百分點，隨下半年標案出貨旺季來臨，整體營運可望維持穩健成長動能。

受惠政府擴大國防自主採購，2023年國防預算增加13.9％，全訊近來營收表現穩健，上半年營收5.67億元，較去年同期成長20.79％，稅後純益1.82億元、EPS 2.7元，同步刷新歷年同期新高，較去年同期分別成長154.39％及154.72％，其中，第二季EPS突破2元、達2.01元，創下單季新高。

此外，受惠高階產品比重提升，全訊上半年毛利率達53％，年增2個百分點，第一季、第二季分別為50％、55.54％，均優於去年同期。

全訊指出，國防等級PA屬於寡佔市場產品，全球供應商家數不多，基於維護國防機密安全考量，須進行產品認證，並以複數年技術標案方式合作，公司國防用PA相關模組及次系統出貨量，近五年均維持在雙位數以上的穩健成長，目前產品訂單能見度已達2024年底，近期國防標案產品仍將成為公司主要營運發展重心之一。