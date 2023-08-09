韓電商Coupang高層 看好台灣發展潛力

Coupang酷澎行政長暨總法律顧問羅傑（HL Rogers）9日應邀出席年度城市高峰論壇時表示，Coupang酷澎在台灣推出的服務廣受歡迎，成長幅度超出預期，並指在台灣發展只是剛開始，看好台灣市場未來潛力。

羅傑與台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁首度同台，共同出席「無限城市」論壇，探討如何以創新科技打造智慧生活環境。羅傑並以「無限商務的可能-打破傳統限制，創造城市新生機」為題發表專題演講。

羅傑表示，電商顧客常被迫在商品配送速度、選品與價格的鐵三角之間進行選擇，而無限商務則是堅持不僅要為顧客打破傳統限制，同時也要為供應商、中小企業及環境，積極突破過往框架，共創台灣整體經濟發展與繁榮。Coupang酷澎以尖端科技貫穿其端到端的全方位電子商務，進而成功翻轉韓國商務模式。

羅傑強調，Coupang酷澎的創新歸功於2,000多名企業科技人才、每年花費高達新台幣250億元深度投資新技術、以及在商務流程的每一個步驟中，廣泛運用先進的人工智慧（AI）和機器學習。

9個月前酷澎在台灣推出的服務正飛速成長，羅傑指出，Coupang酷澎今年第二季榮登並蟬聯手機免費應用程式下載排行榜冠軍，受到台灣顧客壓倒性的青睞。相較於在韓國已經為電商零售產業帶來全新變革，在台灣的發展只是剛開始，酷澎將持續致力打破設限。

去年10月，Coupang酷澎推出火箭速配試營運服務，隔日配送價格合理的廣泛選品，訂單滿490元即享免運。此外，Coupang酷澎火箭跨境提供來自韓國、美國的數百萬件熱銷選品，訂單滿690元即享免運，跨境商品價格與消費者親赴海外購買的價格相近。

Coupang酷澎亦提供酷澎國際開店跨境電商服務，台灣企業均可透過此服務直接銷售與配送產品給韓國消費者。