確定了！台積電證實高雄廠導入2奈米

台積電發言系統8日晚間證實，位於高雄楠梓產業園區的台積電廠房，原本規劃興建7奈米和28奈米共2座廠房，不過，公司內部已於日前確定，改為興建一座2奈米廠。

據指出，位於高雄楠梓產業園區的台積電廠房，目前持續興建中，「從沒有間斷過」，台積電新的2奈米製程，可望在2026年開始量產。

台積電7奈米和28奈米廠房，變更成為2奈米製程，主要是因應AI人工智慧和5G市場的強勁需求。

（顏瑞田）

晶圓代工廠台積電高雄廠最新建廠計畫出爐，決定導入先進的2奈米製程，將於2025年量產。

台積電高雄建廠計畫一波三折，原先規劃於高雄建2座廠，包括7奈米及28奈米廠，其中，7奈米廠因智慧手機和個人電腦市場需求疲軟而有調整。

台積電於今年4月法說會進一步宣布調整28奈米的擴展計畫，將專注於更先進製程技術的產能擴張，晶圓廠興建工程則照常進行。台積電目前正式決定高雄廠將導入先進的2奈米製程。

據台積電規劃，2奈米製程將於2025年量產，採用奈米片電晶體結構。同時，台積電在2奈米發展出背面電軌解決方案，適用於高效能運算相關應用，目標在2025年下半年推出，2026年量產。

台積電先前計劃2奈米生產基地落腳竹科和中科，目前高雄廠也成為2奈米基地。

台積電董事會今天核准資本預算約60億5950萬美元（約新台幣1927億5269萬元），用於廠房興建及廠務設施工程、建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能。

台積電董事會同時核准於不超過45億美元（約新台幣1431億4500萬元）額度內，增資100%持股之子公司TSMC Arizona。

（中央社）

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