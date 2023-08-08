華邦電記憶體 全球首獲ISO／SAE 21434認證

華邦電（2344）宣布，該公司TrustMER W77Q安全快閃記憶體系列已獲得權威認證——ISO／SAE 21434，成為全球首家獲得此認證標準的記憶體供應商。



ISO／SAE 21434標準全名為ISO／SAE 21434（道路車輛 – 資訊安全工程）標準，是由ISO（國際標準組織）和SAE International（美國汽車工程師學會）制定的行業標準。標準適用於成品車輛以及相關網路安全，包括IC等子元件。



除此之外，要通過GSR獲得歐盟形式批准（EU-Type）和車輛批准，須也符合UNECE R155的規定。



華邦電W77Q安全快閃記憶體的ISO／SAE 21434認證包括以下關鍵要素：



嚴格的風險評估和管理流程，以識別漏洞和威脅，從而實現有效的風險減低策略；貫穿整個產品開發生命週期的系統化網路安全方法，將安全性集成到各個方面；廣泛的測試和確認，以驗證針對潛在網路威脅的可靠性，確保產品在抵抗攻擊方面的有效性；持續檢測並不斷改進網路安全的落實，並針對新出現的威脅和漏洞超前佈署。



除了ISO／SAE 21434認證外，TrustMER W77Q安全快閃記憶體還獲得了行業認可的其他安全認證，包括CC EAL2+、SESIP Level 2、FIPS CAVP和CMVP，以及ISO 26262 ASIL-C Ready。這些認證使 TrustMER W77Q 安全快閃記憶體能夠滿足汽車在功能安全和網路安全方面的新興需求。

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