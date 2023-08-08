聯詠Q3不敢樂觀 副董點3大現況

聯詠（3034）今（8）日舉辦法說會，釋出第三季展望，預估營收將相較第二季有個位數減少，毛利率也會相較第二季略減，副董事長王守仁點出當下三大產業現狀，坦言目前大環境能見度有限，客戶端態度保守，終端銷售狀況仍是現在關鍵的問題。

展望第三季，王守仁點出三大產業現況。首先，儘管整體經濟環境通膨有紓緩跡象，但利率仍是處於高檔水準，大環境前景比預期弱，影響消費電子終端需求，市場依舊偏向保；再者，大陸在疫情解封後經濟復甦比預期緩慢，先前大陸618檔期銷售成績平平；最後，就是在大環境能見度有限下，客戶對於庫存政策仍保守。

展望第三季，以31元兌換1美元為計算基礎，聯詠預估營收落在281~291億元、季減少3.95％~7.26％；毛利率落在38~40％，相較第二季微減；營業利益率落在21.5％~23.5％。聯詠預估第三季毛利率相較第二季略減主要是因為產品組合，以及部分產品價格的調整。

以聯詠三大產品線第三季表現來看，王守仁表示，SMDDIC（中小尺寸面板驅動IC）第三季會持續成長，主要來自AMOLED、車載以及AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）需求等，客戶因為第四季銷售提前備貨；SoC（系統單晶片）、LDDIC（大尺寸面板驅動IC）均會呈現衰退，主要是因為高階NB已經在第二季提前拉貨，故第三季大尺寸會有一些衰退跡象。

庫存狀況來看，王守仁表示，目前客戶端庫存已經逐漸轉向健康，但還是要看終端銷售狀況，因為第四季大環境能見度有限，現階段客戶多以急單因應，所以還是需要隨時觀察，當下客戶訂單變化快速。另外，聯詠第二季存貨金額為105億元，存貨週轉天數為80天，相較第一季92天減少，聯詠預計第三季會再進一步略減。

在成本結構上，王守仁說，第三季成本持續下降，聯詠也會採用多元供應商還降低成本，聯詠目前在晶圓、封測也都有和大陸供應商合作，也已經穩定上線，當然，聯詠提升自身競爭力、技術來降低成本，這也是最重要得一環。

（時報記者王逸芯）

驅動IC回溫 聯詠Q2淨利季增逾4成

驅動IC指標大廠聯詠（3034）今（8）日舉辦法人說明會，第二季單季稅後淨利季增達44.61％，營運出現明顯回溫訊號，單季每股獲利11.29元，累計上半年每股獲利則為19.1元。

聯詠第二季營收302.99億元，季增加26％、年減少3.7％；稅後純益68.72億元，季增加44.61％、年減少19.03％；每股稅後純益11.29元。單季毛利率41.74％，季減少0.16個百分點、年減少5.88個百分點；營業利益率24.92％，季增加1.37個百分點，年減少6.82個百分點。

聯詠累計上半年營收543.45億元、年減少20.05％；稅後純益116.24億元、年減少40.77％；每股稅後純益19.1元。平均上半年毛利率41.74％，年減少5.88個百分點；營業利益率24.92％，年減少6.82個百分點。

副董事長王守仁表示，聯詠第二季營收表現接近財測上緣，主要是因各產品的成長加上新產品的加入，單季毛利率維持在41.47％，則是因為銷售組合的優化以及成本降低所致。

聯詠第二季營收比重來說，LDDIC（大尺寸面板驅動IC）占比27％、SMDDIC（中小尺寸面板驅動IC）占比37％、SOC（系統單晶片）占比36％。

（時報記者王逸芯）