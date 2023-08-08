弘塑Q2獲利回升 H2略優於H1

半導體濕製程設備供應商弘塑(3131)在本業獲利回升、業外收益挹注下，第二季稅後淨利自近9季低點回升、每股盈餘（EPS）5.31元，上半年稅後淨利仍創同期第三高、每股盈餘9.41元。隨著客戶需求復甦，法人預期第三季營收持穩第二季、下半年略優於上半年。

弘塑第二季合併營收8.62億元，季增5.99％、年減2.93％，自近7季低點回升、為同期次高。毛利率雖降至39.14％的近27季低點，但營業利益1.65億元，季增6.94％、年減3.19％，自近11季低點回升。使營益率回升至19.24％，自近1年低點回升。

在營收規模及本業獲利有所好轉，配合業外收益挹注下，弘塑第二季歸屬母公司稅後淨利1.52億元，季增30.71％、年減13.68％，創同期次高，每股盈餘5.31元，自近9季低點回升。

合計弘塑上半年合併營收16.75億元，年減7.42％、創同期次高。毛利率40.38％雖創近11年同期低，但營業利益3.2億元、年減6.9％，營益率回升至19.16％。惟因業外收益減少，歸屬母公司稅後淨利2.69億元、年減21.92％，仍創同期第三高，每股盈餘9.41元。

弘塑董事長張鴻泰日前股東會時表示，由於去年下半年市場出現庫存去化壓力，部分客戶需求轉趨保守、甚至要求延後交期。不過，由於高階先進封裝部分仍有客戶積極擴產，且近期有客戶重啟拉貨、並洽談新訂單，顯示最壞情況要結束了。

弘塑總經理石本立則指出，今年上半年半導體市況不佳，預期上下半年營收比重相當，全年營收恐遜於去年，但最差時間點已過，已見開始復甦趨勢，市場景氣沒有那麼壞，包括材料端開始復甦，設備端也有新單洽談，現階段已簽約未交機數量高，設備交期達9個月。

而弘塑旗下化學材料供應商添鴻受惠先進封裝需求強勁，新竹光復廠產能持續吃緊。張鴻泰表示，南科路竹廠規畫分二期投資，首期預計明年底試產、滿載估可貢獻營收5億元，第二期投產後估可挹注20億元。同時，未來亦有望打入連結器領域，增添未來成長動能。

此外，人工智慧（AI）應用增加，導致晶圓代工龍頭台積電後段CoWoS先進封裝產能供不應求，對此提前加速擴產，對合作設備供應鏈追加採購訂單，有利弘塑營運後市。法人認為，儘管弘塑今年營運受景氣影響成長不易，但明年可望恢復成長動能。

（時報資訊 林資傑）