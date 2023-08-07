德媒:台積決定在德設廠 政府擬出50億歐元

德國商報（Handelsblatt）7日引述德國政府消息人士指出，台積電董事會將於8日開會，確定在德國德勒斯登（Dresden）設廠，而德國政府將提供50億歐元（約新台幣1,744億元）的建廠補助。

全球最大晶圓代工廠的台積電，自2021年就開始與德國薩克森自由州（Saxony）針對在德勒斯登興建晶圓廠進行談判。消息人士指出，台積電將與博世（Bush）、英飛凌（Infineon）和安世半導體（NXP）成立合資公司，共同經營這座德國新晶圓廠。

報導指出，在台積電對德國建廠開綠燈之後，未來德勒斯登這座晶圓廠主要將生產提供汽車工業所需的晶片，台積電也將與德國政府簽訂意向書，以獲得德方的補助。該項補助仍要獲得歐盟的同意。

除了台積電外，包括英特爾和Wolfspeed也尋求獲得歐洲補助在當地設廠。

（工商時報 康彰榮）

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天援引政府消息人士的話報導，全球最大晶片製造商台積電的董事會明天將決定支持在德國東部城市德勒斯登（Dresden）建廠。

根據消息人士，德國政府將提供50億歐元（新台幣1741億元）支持建廠。

德國經濟部拒絕對該報導發表評論。

台積電自2021年以來一直與德國薩克森邦（Saxony）就在德勒斯登興建晶圓廠協商。

消息人士告訴「商務日報」，台積電將攜手博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）等成立合資企業，經營該晶圓廠。

根據「商務日報」，在董事會批准後，台積電可以與柏林當局簽署一份融資意向書，將由歐洲聯盟執行委員會（European Commission）做出最終決定。台積電計劃主要利用德勒斯登廠為汽車業生產晶片。

（中央社）

外媒爆台積將在這國設廠 背後1致命隱憂

台積電赴美國亞利桑那州設廠遭遇不小挑戰，包括缺工、企業文化不同等情況，英國金融時報示警，台積電接下來可能前往設廠的地點德國，也將面臨勞力短缺問題。

外界盛傳台積電今年秋季將宣布在薩克森邦首府德勒斯登設廠，讓當地半導體重鎮地位更加穩固，薩克森邦經濟廳廳長Martin Dulig透露，德國正面臨嚴重的技能短缺和人口老化，預計工作年齡人口將在未來10年內減少20萬。

報導提到，德國勞力短缺困境，或許從海外招募勞工，可以解決這個問題，但德國引進全球科技業人才的紀錄毀譽參半，加上反移民的德國另類選擇黨（AfD）快速崛起，該政黨目前在薩克森邦的支持率高達30％，恐影響外國人移居當地的意願。

值得關注的是，薩克森邦原是前東德電子製造業中心，當地每年生產100萬片晶片，占歐洲產量的1/3，包括英飛凌、博世、X-Fab和格芯等在當地都有設廠。目前薩克森邦在半導體業約僱用7萬6000人，預估到2030年將增加至10萬人。

報導稱，台積電今年秋季前往薩克森邦投資，將令當地勞動市場更趨緊俏。「薩克森矽谷」同業公會理事長Frank Bösenberg說：「每當有新的市場參與者，在專業人員的競爭方面會更加激烈。」

財經專家黃世聰則在「Catch大錢潮」節目上表示，台積電未來若要到德國設廠，應該爭取更多的經費，因為德國的工會相當強硬，會遇到跟美國廠一樣的問題，提醒台積電要做好準備。

（中時新聞網 邱怡萱）

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