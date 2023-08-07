台積淪美國工會眼中惡老闆？她揭連鎖效應

台積電近期坦承美國亞利桑那州廠遭遇挑戰，因熟練裝機人才不足，4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年，此說法卻引發亞利桑納州最大工會的不滿，批評這只是台積電想要引進低薪勞工的藉口。資深媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目分析，在文化不同之下，台積電設廠的進度勢必延後。

陳鳳馨說，目前台積電正面臨不確定的戰場，這也是台積電創辦人張忠謀之前反對到亞利桑那州設廠的關鍵，因為將帶給台積電很大的負擔，目前政治壓力衍伸的問題仍在發生中。

針對台積電與亞利桑納州最大工會的口水戰，陳鳳馨說，引爆點在於台積電在7月底的法說會上，強調因技術工人不足的問題將延後到2025年量產，然而此說法卻遭到當地工會領袖強力抨擊。

陳鳳馨表示，她認為台積電的說法很合理，因為不管是裝設5奈米或3奈米廠，機器設備都要求非常高的裝機精準度，也必須經過多次的測試與調整。以ASML （艾司摩爾）為例，其先進製程的機器設備有交給三星、英特爾、台積電使用，後續與台積電進行磨合，才能脫穎而出，讓台積電在先進製程中擁有全球90%的市占率。

陳鳳馨強調，美國工會體系非常龐大，而且對法律要求很嚴格，台積電到亞利桑那州的設備供應商，希望當地政府發放工作簽證，卻只能提供技術簽證，而且派技術人員到現場指導，也不能進行實際操作。她預期因為企業文化、社會文化的不同，對亞利桑那州設廠所需的磨合期造成極大的影響，勢必延後設廠的進度

DigiTimes引述半導體設備業者說法指出，台積電海外擴產的魔王關到來，台積電只是從台灣派遣人力支援，就引來美國工會領袖不滿，目前離量產時間還有至少一年半，這些事情只是前菜而已，接下來工作法規衝突像是薪資福利、人事制度與24小時輪班等，考驗接踵而來。

台積電的亞利桑那州新廠遭到當地工會挑戰，根據美聯社報導，亞利桑那州州長霍布斯最新在記者會上表示，台積電已同意接受該州對建築工人高於聯邦標準的安全監督與審查。這些額外的安全措施，包括對工人提高透明度、接受職業安全與健康部門更密切的監督，以及加強對領班及全體員工的培訓等。

（中時新聞網 邱怡萱）