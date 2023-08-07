Q2全球筆電出貨優於預期 Q3估僅持平

今年第二季受惠全球教育標案表現優於預期，加上處理器業者聯合品牌降價清倉策略成功，全球筆電（不含可拆卸式2-ni-1筆電）出貨表現顯著優於預期。依DIGITIMES研究中心調查統計，該季筆電出貨總量回升至4,347.7萬台，季增達20.9％，年減幅亦收斂至5.5％。

DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫指出，由於第2季低價促銷力道較往年激烈，估已吸引消費者提前採購，加上教育機種成本將上升，及品牌新品策略保守等不利因素，皆將影響第3季旺季效應，預期筆電出貨將僅與前季持平，第四季預期將季減低個位數百分點。

蕭聖倫針對第三季全球前六大品牌出貨表現分析，出貨龍頭惠普（HP）因第二季平價消費及教育機種出貨大增帶來較高基期，第三季出貨恐旺季不旺。至於第二名的聯想，庫存在低價清倉下已大幅打消，第三季主攻的歐洲及中國將有復甦機會，出貨可望小幅季增。位居第三的戴爾（Dell），第三季則預期歐美商務巿場需求可觸底回升，新品規劃將較為積極。

另第四名的蘋果（Apple），第三季因採自家新一代M3處理器的機種預期不會在今年發表，下半年將缺乏出貨動力，第三季出貨將小幅衰退。第五名的華碩則將持續衝刺平價與高價電競巿場，出貨量可望小幅成長。

在主要代工台廠部分，第三季出貨亦將估與前季持平，其中，仁寶與緯創將受惠戴爾訂單增長，出貨佔比皆可望提升。