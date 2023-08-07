群聯Q2毛利創新高 潘健成估NAND近況

群聯Q2每股賺2.28元 潘健成點出NAND三大近況

群聯(8299)第二季淨利季增逾8成，單季每股盈餘為2.28元。執行長潘健成表示，群聯本業獲利與財務體質穩健，另外，他也點出NAND產業的三大訊息，預計後續只要市場回溫，產業就可望迎來供不應求。

群聯第二季之合併營業收入淨額為100.07億元，季減少0.7%、年減少38.6%；合併營業利益為7.17億元，季減少14.4%、年減少62.6%；單季淨利為4.41億元，季增加82.0%、年減少75.6%；每股盈餘為2.28元。單季合併毛利率為32.5%，季增加0.7個百分點、年增加2.1個百分點；營業利益率為7.2%，季減少1.1個百分點、年減少4.6個百分點。

執行長潘健成表示，第二季受權益法投資損失影響EPS約2.01元，主要係因轉投資公司宏芯宇受儲存產業整體需求放緩及總體經濟狀況不佳(例如通膨、失業率等) 而導致虧損所影響。換言之，排除權益法投資損失認列，群聯的本業獲利與財務體質依舊相對穩健。

潘健成接著說明，隨著全球NAND原廠相繼公告第二季財報，基本上NAND原廠已連續兩季虧損，這傳遞了三個訊息，第一，NAND原廠已全力推動價格止跌反轉；第二，NAND原廠已陸續宣布擴大減產規模；第三，NAND價格已經處於相對低點，推動NAND儲存模組容量大幅上升，在現今整體NAND供給下降的情況下，未來只要需求回溫，將可能出現供不應求的狀況。

潘健成最後強調，群聯第二季毛利率達歷史新高的32.48%，主要原因為群聯持續專注於客製化的儲存模組專案，已陸續看到成效，由於這種Design-in類型的生意與價格較穩定，因此有助穩定整體獲利。

再者，群聯持續擴大提供設計服務(Design Service)，透過領先的技術與龐大的研發資源協助全球夥伴與客戶打造加值的NAND控制晶片與儲存模組方案，這也將是群聯未來成長的主要動能。

這顯示出群聯過去數年的擴大研發投資規模策略已逐漸帶來成效，相信市場恢復正軌後，將有助群聯持續擴大相關的生意規模與營收。

另外，群聯7月合併營收為33.94億元，月衰退1%、年減少36.5%；累計前7月營收234.79億元，年衰退39%。

（時報資訊 王逸芯）