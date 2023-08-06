黃仁勳將秀AI超級電腦 廣達等供應鏈受惠

輝達（NVIDIA）創辦人兼首席執行長黃仁勳將於台灣時間8月8日晚上11點出席美國洛杉磯舉辦的SIGGRAPH 2023（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽）。市場預估，輝達GPU的商業運用，及Grace Hopper（GH200）所建構的DGX-GH200超級電腦生態系將浮上檯面，除了晶圓代工廠台積電外，廣達、技嘉等供應鏈可望受惠。

輝達上周與Pixar、Adobe、蘋果和Autodesk聯手成立OpenUSD聯盟，推動開源3D圖像資料交換框架「通用場景描述（Universal Scene Description）」的標準化與未來發展，攜手打造生成式AI 3D框架。

輝達旗下A100/A800/H100的系統搶攻全球近九成的AI市場，因後段封測製程CoWoS供不應求，訂單已排至2024年，此外，廣達旗下雲達科技攜手輝達合作的第一台NVIDIA MGX架構超大規模HPC-AI伺服器系統，最快今年8～9月就開始量產，第四季後逐步放量，而DGX-1平台的AI HPC也將共同打造出世界級的伺服器與資料中心。

業者指出，輝達代工為緯創、緯穎、廣達及鴻海訂單紅不讓，AI超級晶片若再下一城，散熱廠奇鋐、滑軌廠川湖、電源廠台達電及CCL台光電等公司可望逐步受惠。

AI教父黃仁勳5月底來台後，迅速颳起AI旋風。此次，黃仁勳將出席SIGGRAPH 2023，並於8月8日發表主題演講，分享NVIDIA在生成式AI、產業數位化以及繪圖領域等多項最新進展，在經過兩個多月的快速演進之後，市場期待黃仁勳分享新藍海市場。

值得注意的是，輝達亦將在8月23日公布上季財報，預料財報表現亮眼，下季及2024～2025年展望亦持續樂觀。

黃仁勳在今年COMPUTEX返台掀起AI旋風，並推出Grace Hopper（GH200）「超級晶片」及256顆GH200組成DGX GH200系統，提供高達1Exaflops的AI運算效能和144TB的GPU記憶體空間等。輝達除了搭售整台系統，另外也有租賃算力的商業模式，都讓市場耳目一新。

黃仁勳在本次SIGGRAPH 2023主題演講上，將聚焦在生成式人工智慧上。目前策展名單上，華擎科技子公司－永擎也將參與展出，另外像AMD、DELL、Meta等全球知名大廠也將參與。

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