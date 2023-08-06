黃仁勳讚張忠謀職涯 如貝多芬第9號交響曲

「晶片巨人」台積電創辦人張忠謀近日接受《紐約時報》專訪，暢談他的半導體人生。張忠謀含蓄表示，寧願沒人知道他，但業界多人發言盛讚他的成就。AI教父黃仁勳更以樂聖貝多芬的名作「第9號交響曲」來形容張忠謀職業生涯的傑出貢獻。

《紐約時報》的專訪中，以「刺激AI革命」來描述張忠謀對全球繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）提供的助力。

張忠謀坦言非常欣賞輝達執行長黃仁勳，「我喜歡他」。《紐時》指出，如果說蘋果推動了台積電的發展，張忠謀就是輝達成為全球最重要AI晶片設計商的推手。張忠謀位於台北辦公室的牆上掛著一幅漫畫，就描繪出了他與黃仁勳的密切關係。

90年代中期，輝達還只是1家初創公司，當時黃仁勳就致信張忠謀，詢問台積電是否會生產輝達的晶片。2人通話之後，張忠謀給了肯定答案。張忠謀藉此機會協助推動了AI在美國的革命性發展。有了台積電的製造，輝達變身成為全球最重要的AI晶片設計廠。

2018年在張忠謀的退休聚會上，黃仁勳直言，如果沒有台積電，就不會有輝達的存在。而在送給張忠謀的漫畫上，黃仁勳寫下一句話，「你的職業生涯是一齣傑作—1首貝多芬的第9號交響曲」。廣為人知的《快樂頌》就是第9號交響曲的終曲樂章。

不過《紐時》意有所指地表示，對張忠謀來說，這齣傑作的最後1個音符顯然還沒奏完。

（中時新聞網 賴宇萍）

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