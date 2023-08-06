電信法說本周登場 中華電董總首度聯袂出席

電信三雄法說會本周登場，台灣大（3045）原訂4日法說會因卡努颱風延期至7日召開，緊接著中華電（2412）8日舉行、遠傳（4904）9日召開。據了解，中華電信董事長郭水義及新任總經理林昭陽將首度同台出席法說會，格外受到矚目。

市場預期，中華電信法說會，外資法人關注新任董總上任後，該公司整體策略佈局是否調整，「台台併」、「遠亞併」對於中華電信行動市場是否造成影響，以及中華電在新興業務的成長動能、擴大海外市場新佈局等議題。上半年中華電信繳出每股稅後純益（EPS）2.52元的近六年來新高，下半年迎來iPhone新機帶動5G新一波換機潮，下半年獲利展望樂觀，全年營運能否超越財測目標備受關注。

台灣大合併台灣之星一案仍在公平會審查中，然遠傳合併亞太電信已獲公平會審查通過，「台台併」何時審查通過？預期會是7日台灣大法說會外資法人關注的焦點，台灣大總經理林之晨日前表示，「台台併」通過時程與「遠亞併」相差只有數個月。另外，5G開台邁向第三年，台灣大正執行「踩油門」策略，行動服務營收將加速成長。除此，台灣大調高資本支出，由年初127.93億元追加至156.53億元，增加網路建設資本支出。

遠傳電信法說會將於9日登場，公平會於7月19日以附加負擔方式通過遠傳電信吸收合併亞太電信，不禁止其結合。遠傳預定今年第四季之前完成合併，合併後何時看到綜效、尤其是挹注遠傳獲利表現的時間點？預期成為外資法人關注焦點。

考量合併時程，遠傳今年年初公布2023年財測時，僅揭露上半年財測目標，合併亞太電之後的下半年財測目標及展望亦備受關注。遠傳近日經結算上半年合併營收440.04億元、合併EBITDA為158.55億元，稅後淨利55.2億元，稅後EPS為1.69元、年增率為19.0％，如排除業外一次性利益，年增率為15.9％。營收與財測目標相當，獲利則超越財測、表現亮眼。