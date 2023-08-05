台積與亞利桑那州簽協議 願受更嚴格監督

赴美設廠的台積電今天與亞利桑那州政府簽署了一項自願保護計畫。亞利桑那州州長霍布斯在記者會上表示，台積電已同意接受該州對建築工人高於聯邦標準的安全監督與審查。

美聯社報導，民主黨籍州長霍布斯（Katie Hobbs）表示：「根據這項協議，台積電將遵守高於聯邦標準的要求。這些額外的安全措施，包括對工人提高透明度、接受亞利桑那州職業安全與健康部門更密切的監督，以及加強對領班及全體員工的培訓。」

這座位於亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）北郊的工廠，是台積電在美國的第1座工廠。霍布斯表示，工廠建築安全標準，應與這個大肆宣傳、大家引以為傲的計畫的品質相匹配。

民主黨籍總統拜登去年12月造訪台積電亞利桑那州廠的廠址，稱讚這座工廠展現了他的政策是如何促進就業成長。拜登將其任內表現的極大部分投注於國會兩黨一致批准的技術和基礎設施重大投資。

台積電的建廠計畫是2020年川普擔任總統期間首度宣布。當時，台積電表示，將於8年內在亞利桑那州投資總計400億美元，還會興建第2座工廠。

共和黨籍、時任亞利桑那州州長的杜希（Doug Ducey）表示，台積電的工廠將為該州創造1600多個新的高科技工作機會。

台積電亞利桑那州廠於2021年動工，占地超過445公頃。台積電董事長劉德音7月底表示，亞利桑那州廠量產時程恐自原訂的2024年底延後至2025年，預計量產4奈米晶圓。

台積電因從台灣引進工人協助建設而受到批評，但台積電表示，已在現場施工的數千名美國工人的工作不會受到影響。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120805

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