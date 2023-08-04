美國廠還不是最難搞？台積電去這裡恐更慘

由於國情、民族性不同，台積電赴美國亞利桑那州設廠遇到不小挑戰，日前更遭到當地工會批評，將量產時間延期1年的原因歸咎於當地有經驗的勞動力不足，是為了引起低廉外籍勞工的藉口，財經專家黃世聰提醒，台積電未來若要到德國設廠，應該爭取更多的經費，因為德國的工會相當強硬，會遇到跟美國廠一樣的問題。

台積電積極布局海外，除了在美國與日本設立新廠之外，預計將赴德國設廠，董事長劉德音也在6月的股東會上表示，持續與德國政府討論補助金額，希望不要設下條件，此舉顯示，官方雖然尚未宣布赴德國設廠及相關細節，但似乎已經有雛形出現。

然而在美國廠遭遇諸多挑戰之際，黃世聰在「Catch大錢潮」節目上表示，「台積電或許可以好好想一想，之後到德國廠是不是要爭取到更多的經費，恐怕會面臨跟美國廠一樣的狀況，且德國的工會相當強硬，要做更多準備。」

事實上，台積電創辦人張忠謀早就提醒，美國要發展晶圓製造在地化不可能會成功，因為生產成本高且供應鏈不完整。張忠謀也透過一個例子來說明想法，如果半夜設備出問題，值班的台灣工程師馬上就能處理，但美國可能要等到隔天早上才會處理，一來一往就出現落差。

（中時新聞網 郭宜欣）

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