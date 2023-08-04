佳世達第二季毛利率突破16％ 20年新高

佳世達（2352）4日董事會通過第二季財報，第二季合併營收、營業淨利、歸屬於母公司淨利金額和每股稅後純益均較第一季成長。由於資訊產品庫存持續改善、需求逐步回升，再加上布局高附加價值新事業有成，營業毛利率、營業淨利率已連續三季上升，營業毛利率16.3％，突破16％，創下20年單季新高，第二季每股純益為0.52元，上半年每股純益共計0.69元。

佳世達將於7日舉行線上法人說明會，說明上半年營運結果與未來展望。

佳世達董事會也通過，為優化組織提升綜效，強化醫療事業競爭力，將移轉佳世達持有的凱圖40％股權予明基醫（明基三豐），預計9月完成。明基醫將成為明基佳世達集團的醫材事業旗艦，藉由合併凱圖擴大產品組合與海外通路，為下階段成長布局，加速拓展亞洲醫材市場商機。

佳世達第二季合併營收521億元，營業毛利84.97億元，營業淨利14.43億元，稅後純益15.34億元，歸屬於母公司淨利10.24億元，EPS為0.52元。佳世達上半年合併營收1,026億元，營業毛利164.92億元，營業淨利27.93億元，稅後純益22.92億元，歸屬於母公司淨利13.48億元，EPS為0.69元。

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