叡揚資訊投資高雄 買600坪商辦設研發中心

資訊軟體業領導廠叡揚資訊，看好數位轉型與AI趨勢，加碼投資高雄，買進中華經貿中心大樓3樓整層逾600坪的辦公室，設立高雄研發中心，叡揚資訊董事長張培鏞表示，叡揚資訊看好高雄未來在碳盤查、數位轉型以及AI產業的發展，將持續深耕高雄，叡揚高雄研發中心的辦公室及軟硬體設備投資金額約1億元，現有員工60多位，預計3年後新增至100位以上。

叡揚資訊高雄研發中心4日舉辦開幕茶會，叡揚資訊董事長張培鏞、高雄副市長羅達生等多人與會，叡揚資訊董事長張培鏞指出，叡揚資訊在高雄租用辦公室已有10多個年頭，設立高雄研發中心這個新家，期望能給同仁一個舒適工作環境，有家的歸屬感、有溫度的辦公室、有開放彈性的工作環境，也符合未來混合辦公的趨勢。

他說，叡揚資訊看好高雄未來在碳盤查、數位轉型以及AI產業的發展，對於高市府的措施以及產業聚落的成形，表示樂觀，期盼能持續深耕高雄。

高雄副市長羅達生致詞指出，好的人才，需要業界的持續耕耘，高雄有15所大專院校，每年有超過7,000位理工相關科系畢業生，投入職場，期許像叡揚這樣的領頭企業，能與在地學校深度合作，提升在地學子的能力培養，為企業提供源源不絕的人才來源。

羅達生表示，位於亞洲新灣區的臺灣碳權交易所總部，將在8月7日開幕，高雄市致力投入數位與淨零雙軸轉型，未來將成為全台淨零轉型的指標城市，資訊軟體產業的發展面對技術的快速演變，加上近年AI、ESG淨零等議題需求，結合整個產業鏈進行群體作戰已是必要條件，高雄需要像叡揚這樣的領頭企業與市府合作，為在地產業創造解決方案及實證，並擴展到全台進而輸出海外。

高雄經發局長廖泰翔表示，叡揚資訊是台灣資訊軟體業領導廠商，成立迄今已超過36個年頭，今年上半年更繳出了合併營收7.4億元，年增17.42％，創歷年同期新高的漂亮成績單，此外，更榮獲全球首張資服業 ISO 30401 知識管理驗證，感謝叡揚願意選擇加碼投資高雄。

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