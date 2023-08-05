英特爾、超微報佳音 輝達AI晶片會更好？

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AI第四次工業革命 英特爾開第一槍

當今地緣政治上演「民主vs.集權」之爭，無獨有偶，AI掀起的第四次工業革命也正上演著眾人都想扳倒輝達的劇本，英特爾開了第一槍─人工智慧PC時代開啟「端」和「雲」之爭，其實這也是科技業的「民主vs.集權」之戰，目前輝達的GPU與微軟的Azure聯手的AI集權佔據了明顯優勢，於是7月28日英特爾在第二季財報發布會上表示：「英特爾計畫將AI構建到其製造的每一款產品中。」

英特爾CEO基辛格認為AI並不一定要依賴雲技術，雲計算並不會適用於所有客戶和應用，許多事情只能在客戶端完成，例如他的助聽器，英特爾的主張就像是AI的權力下放到個人，有如AI界的集權與民主路線之爭。

微軟支持的OpenAI依靠微軟的Azure雲服務來執行ChatGPT和各種AI模型的計算。微軟還開始使用OpenAI的模型通過生成式AI來增強現有產品，例如Office應用程式以及Bing搜索引擎。

輝達AI晶片供不應求 跟不上摩爾定律？

微軟在7月27日的年度報告中更新了一個風險因素，提到GPU的內容「如果無法獲得所需基礎設施，就可能出現服務中斷的風險。」擁有一千五百萬企業客戶和超過五億活躍用戶的Azure的中斷，可能會影響多項服務並產生骨牌效應，因為幾乎所有世界上最大的公司都在使用該平台。

最近傳出ChatGPT的使用人數下降，引發市場熱議AI泡沫化，有一說法是因為現在使用ChatGPT的人口中，有一大部分來自學生，而現在正值暑假，所以使用人數下滑只是季節性因素。另有一種解釋是，因為輝達的AI晶片供應不足，在算力跟不上AI的摩爾定律，所以熱潮消退。

2023年2月OpenAI的共同創辦人奧特曼在推特上表示：「一個全新的摩爾定律可能很快就會出現，即宇宙中的智能數量每十八個月翻一倍。」如果將智能數量解釋成算力的話，那麼當前的電腦系統結構和數據中心建設上得有一些新的創造性思考。

微軟示警缺GPU風險提升

根據2022年人工智能現狀報告，機器學習中的計算需求快速成長。

根據每個模型的訓練計算量翻倍的時間，確定機器學習的三個時代：前深度學習時代(2010年前，訓練計算量每二十個月翻一倍)，深度學習時代(2010-2015年，每六個月翻一倍)，以及大規模時代(2016年至今，100-1000倍成長，然後每十個月翻一倍)。

如果以今年三月Azure正在開放其搭載H100的AI超級電腦私人預覽版當作是時間節點的話，明年一月是ChatGPT再次升級的時間點，屆時所需的算力也要同步升級，這意味著微軟需要的算力更為龐大，難怪微軟示警缺GPU的風險提升。

AI的端與雲之爭 輝達立於不敗之地

AI相關的任何事物本質上都是計算的一個分支，GPU比超微或英特爾的任何CPU都更擅長SIMD(單指令、多數據)工作，因此只要需要執行大量SIMD計算，就可能會使用GPU，GPU已經從僅僅比CPU更快地運行遊戲的設備發展成為通用加速器，為全球的工作站、伺服器和超級電腦提供動力。

黃仁勳曾說：「買越多，省越多。」當初以為是行銷話術，現在看來超大數據中心面臨的最大挑戰之一，就是試圖在伺服器效能需求暴增之際，達成碳中和，而輝達用軟體資料庫改善運算式微影，預估一座晶圓廠能省下二百億美元，省下的能源投資於其他地方，降低碳足跡。

隨著ChatGPT的功能和普及度不斷增強，預期將看到更多配備GPU的裝備，例如人們購買的智慧型手機其中一項功能就是加速張量計算，這屬於GPU管理，可以確定的是GPU將在未來幾十年內繼續成為計算和人工智慧的主要工具，在這場AI的端與雲之爭，輝達已立於不敗之地。

新科技商用化 蘋果傾向消費者使用上的改變

今年以來，輝達股價已上漲220%，因為投資者已經意識到GPU對AI技術至關重要。但即將公布財報的蘋果卻是例外，實際上，蘋果對人工智慧的應用一點也不少，蘋果用「機器學習」替代AI一詞，將人工智慧作為核心底層元件在後台運行，蘋果更傾向於談論iOS軟體可以為用戶做什麼，例如整理照片、改進打字系統或編輯PDF檔等。

在庫克引領下的蘋果，對於新科技的商用化，更傾向於該技術如何對消費者日常應用產生使用上的改變，經常會較競爭對手來得晚發表該技術，蘋果的電動車與MR就是例子。

儘管華爾街分析師一定會在財報發表會上逼問庫克關於AI的觀點，但別忘了iPhone 15才是主角，尤其是跟去年一樣的八千五百萬支出貨量展望，而且計畫高階Pro系列漲價，這對於去庫存的手機產業來說，算是正面的訊息，根據Counterpoint的數據顯示，今年第二季手機出貨量下降了8%，而第一季度下降了14%。

台廠的iPhone 15亮點在大立光的潛望式鏡頭，iPhone 15 Pro Max將搭載新款潛望式鏡頭，望遠端變焦可以從現在的三倍提高到六倍，或許對大立光的股價來說，沒有期待就是最好的期待吧。

超微數據中心業務 下半年估五成增幅

8月1日超微公布第二季財報，蘇姿丰表示第二季的數據中心的AI晶片客戶數量成長了七倍以上，預計下半年數據中心業務將大幅成長，重點在第四季，預計該業務的下半年業績將有50%的增幅。

今年由於全球經濟疲軟、高通膨以及高利率，企業客戶和消費者都縮減了支出，所有主要的晶片市場包括手機、電腦和數據中心的需求都出現了萎縮，導致半導體庫存去化延續到第四季。

不過，根據Canalys的數據顯示，透過減產，供過於求的局面已經開始緩解，大摩表示以華碩的存貨周轉天數來看，在第一季已降到108天，已從去年第二季高檔的180天下滑，但仍高於疫情前平均的不到90天。宏碁的存貨周轉天數同樣從高點時的95天下滑到79天，但仍高於疫情前的69天。

英特爾AI產品線 規模擴大六倍

目前仍處在科技巨頭的AI軍備競賽的初期，蘇姿丰說，AI也可能幫助PC晶片銷售，英特爾目前在AI加速器的投資規模已超過十億美元，僅在第二季AI產品線規模就擴大了六倍。

作為AI晶片龍頭的輝達更是樂觀，單單微軟、亞馬遜、Meta和Google這四家公司就足以讓輝達實現本季的營運目標，更不用說其他大型科技公司和人工智慧初創企業對輝達的需求更熱切。

當明年的CoWoS產能到位後，華爾街預估至少在未來十二至十八個月內，輝達的業績將持續走高，預估2024年營收達750~900億美元，高出目前市場普遍預估的420億美元。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1197期 洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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