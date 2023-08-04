蝦皮綁定信用卡爆疑似盜刷 數位部限期釐清

蝦皮購物安全嗎？近日有民眾發現綁定在蝦皮購物的信用卡疑似遭盜刷，擔心是否個資外流，數位部表示，已請蝦皮在期限內提供相關調查資料，以釐清是否資料外洩，若無法釐清，將請金融機構協助或請檢調調查。

據警政署刑事局統計，今年度第1季高風險賣場，前5名依序為「蝦皮購物」、「鞋全家福」、「旋轉拍賣」、「車庫娛樂」、「威秀影城」，其中因消費個資外洩導致之詐騙案件，蝦皮購物以高達781件居冠。

蝦皮購物則表示，針對網路流傳用戶在蝦皮購物使用的信用卡遭盜刷一事，蝦皮平台不會留存消費者的信用卡完整卡號及安全代碼（CVV），而是用戶端透過加密傳輸至銀行端驗證，加密過程符合國際組織PCI-DSS安全認證，因此平台無可能外洩消費者信用卡資料。

數位部政務次長李懷仁今天表示，有注意到民眾討論使用電商的信用卡疑似遭到盜刷，已與電商聯繫，數位部非金融機構，從行政調查無法判斷是否為信用卡盜刷，已請電商了解使用情況。

至於蝦皮是否有消費紀錄資料流出？李懷仁表示，不一定是個資，也可能是使用者關係所造成，目前還不能斷定是否為資料外洩，也未看到資料大量流出的情形。數位部要求電商限期提供資料，以釐清是否有信用卡或資料外洩情形，若無法釐清，可能請金融機構協助，如果涉及不法，可能需要由檢調調查。

（旺得富理財網 王順泉）

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