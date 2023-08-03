台積電熊本2廠補助多少? 日晶片沙皇說話了

相較於台積電美國廠蓋廠進度不如預期，甚至還遭當地工會嗆聲，在日本熊本的擴廠計畫顯然順利不少。除了熊本當地政府積極配合，日本政府還計畫提供熊本2廠至少建廠費用1/3的補貼。

有「日本晶片沙皇」之稱的自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明與日本眾議員關芳弘2日接受外媒專訪時透露，在日本政府承諾提供台積電熊本1廠建廠費用的一半之後，不可能不對第2座晶圓廠給予支持。

通常對這類晶圓廠的建廠計畫，日本政府一般都是出資1/3，儘管對台積電1廠的補助金額有些龐大，但甘利明指出，相關補貼都是日本政府振興國內晶片製造業的重要一環，而為了達到刺激民間投資的效果，政府才會提供台積電1廠建廠費用一半的補貼。

雖然台積電尚未正式宣布熊本2廠的消息，但據近來日媒報導，台積電將在2024年4月繼續在熊本縣菊陽町興建第2座工廠，總投資額上看1兆日圓（約新台幣2250億元）。

台積電董事長劉德音6月曾表示，台積電正在與日本政府繼續就建設第2座晶圓廠的補貼進行討論，而2廠有可能位於熊本的第1工廠附近。

關芳弘受訪時表示，台積電擴廠，對建築業是一項利多，也期待可以累積更多人才，「經濟效益無庸置疑」。至於日本政府是否也會提供熊本2廠一半的補助，必須從生產的晶片，還有對地方經濟的效應來判定。

甘利明強調，加強半導體產業是一項國家戰略，「日本歷史上從未在如此短的時間內進行如此實際的投資」，「我們別無選擇，只能接受挑戰」。

日本政府將確保半導體穩定供應視作經濟安全的重要課題，推動強化國內生產基地。日本經濟產業省表示，基於2021年6月制定的半導體與數位產業策略，半導體相關預算金額約為1.2兆日圓（約新台幣2700億元），其中占比最大的就是台積電1廠的4760億日圓（約新台幣1071億元）。

（中時新聞網 賴宇萍）

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