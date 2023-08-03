薩爾達救了Switch銷售量 專家預言下一步

「薩爾達傳說 王國之淚」 3個月賣1,851萬套

日本任天堂周四表示，在遊戲「薩爾達傳說 王國之淚」的帶動下，今年4至6月的Switch遊戲機的銷售量達到391萬台，超越去年同期，並維持全年銷售預測為1,500萬台，前一年銷售總量為1,797萬台。

路透社報導，薩爾達傳說-王國之淚遊戲片銷量至今高達1,851萬套，該遊戲在Metacritic評論網站上獲得96分（滿分為100分）獲得市場及玩家們好評，已掀起一波薩爾達熱潮。

儘管如此，市場仍關注任天堂是否將對Switch遊戲機進行改版或推出第二代，因為距離2017年3月開賣已經邁入第7年，諮詢機構Kantan Games創辦人Serkan Toto表示，「我認為任天堂在這個財年都不會有動作，預料將從這個系統中榨取最後一點能量，並在明年某個時間點為新機創造興奮感。」

事實上，早在今年5月任天堂官方就已經否認今年將推出新款Switch遊戲機，總裁Shuntaro Furukawa說：「2023 年沒有新的Switch Lite、Switch、和OLED型號納入財政展望，甚至預計到2024年3月31日都不會有。」

此外，Switch還預計在10月先後推出「名偵探皮卡丘 閃電回歸」、「超級瑪利歐兄弟 驚奇」及「無限神速斬勇者鬥惡龍達伊的大冒險」等遊戲開賣，預料再掀起一波熱潮。

（ 科技 郭宜欣）

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