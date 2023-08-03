美工會怒嗆是前菜?台積擴廠惡夢還有這些

台積電日前在法說會上表示，美國亞利桑那州廠遭遇一些挑戰，因熟練裝機人才不足，4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年，此舉引發美國當地工會不滿投書媒體，批評這只是台積電想要引進低薪勞工的藉口。根據《DigiTimes》報導，半導體設備業者分析，歐美的工會態度強悍，將是台積電海外擴產的最大變數。

亞利桑那建築貿易協會會長Aaron Butler日前投書《鳳凰城商業報》(Phoenix Business Journal)，直指亞利桑那州的工人先前已有為英特爾晶片廠裝機的數十年經驗，批評台積電將延後投產的問題歸咎於美國工人，既不準確，又冒犯美國工人。台積電則回應，台積電與供應商將持續優先聘用當地人員。

DigiTimes引述半導體設備業者說法指出，台積電海外擴產的魔王關到來，台積電只是從台灣派遣人力支援，就引來美國工會領袖不滿，目前離量產時間還有至少一年半，這些事情只是前菜而已，接下來工作法規衝突像是薪資福利、人事制度與24小時輪班等，考驗接踵而來。

DigiTimes分析，台積電德國新廠計畫盛傳將在8月董事會上宣布，已可預見帶來震撼教育，歐美的工會強悍聞名全球，將是海外擴產最大變數。

（中時新聞網 邱怡萱）

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