話題》能源聖杯降臨 常溫超導體真有搞頭?

近日韓國科學家發表於論文預印本網站arXiv的兩篇常溫常壓超導體相關論文引發熱議，儘管相關論文引發爭議，但美股名字裡有Superconductor（超導體）的公司，美國超導（American Superconductor）1日股價大漲六成，台股當中含銅、鉛原物料的公司，也被當成室溫常壓超導體概念股股價全面噴出。



究竟到底什麼是常溫常壓超導體？若真的成真將為全世界帶來什麼劇變？工商財經網彙整眾多相關資訊讓讀者一文搞懂。

什麼是常溫常壓超導體？

一般來說，導體就是電阻小、方便電流通過傳導的物體，生活中最常見的導體就是金屬，例如銀、銅、鋁等都是電阻率低、電導率高的導體。雖然金屬的導電率高，但它的電阻率仍舊不為零，也就是說，在通電過程中仍然會發生能量耗損。

正因導體有能量耗損，若是沒有能耗，將可以徹底顛覆世界，而超導體或者說超導現象，就是解決這問題的答案，也是科學界致力追求的目標。

先前儘管發現許多元素、化合物都能夠展現出超導體特性，但因為要達到的臨界溫度都太低，無法從研究落實到產業中，因此提升臨界溫度就成了重大課題。

常溫常壓超導體研究的突破之處，主要在於「常溫」與「常壓」兩字，代表在一般生活中的環境中，就能夠達到超導體的狀態。

若用白話來說，如果有一天不再需要特別冷卻，在室溫下就能出現超導現象，例如在電網的運用上，就能夠大幅改善能耗效率。

此外，除了零電阻之外，超導體的另一項特異功能是完美的抗磁性。一般來說，磁力的影響可以穿透物質，所以磁鐵才能將海報黏在黑板上，不過超導體會將所有意圖通過的磁力線拒於門外，磁力線被迫繞過超導體，使其內部磁通量等於零，此為所謂的邁斯納效應（Meissner Effect），如果將一小塊磁鐵放在超導體上方，便可以看到它因為排斥的磁力懸浮在空中。

韓國科學家發表的「常溫常壓超導體」論文為何引發關注？

目前一般金屬都必須在極低溫度（約零下 270℃）與高壓條件下才能呈現超導現象，持續控制低溫是目前超導技術實際應用需面對最大課題之一，為了提高超導臨界溫度，科學家一直在尋找各種材料組合與合成方法。

韓國科學家發表於預印本網站arXiv的未經同儕審視的論文宣稱，由常見元素鉛、氧和磷製成的材料，在混了銅之後，可以在一般壓力和比水的沸點高一點的溫度下實現超導，並將超導體命名為「LK-99」。

根據發表於Arxiv網站、名為《第一個室溫常壓超導體》新論文，韓國科學家改良鉛─磷灰石結構，以銅離子取代鉛離子產生應力，使這名為LK-99的材料在 127℃溫度下表現出超導性。

不久後Arxiv出現另一篇論文，增加其他物理學家合作撰寫，不只重複第一篇論文許多的細節，還更詳細描述材料合成；另外也在ScienceCast平台的影片，展示了LK-99的邁斯納效應，影片中一塊材料被放在磁鐵上後，保持懸浮狀態，後續效應就是全球開始高度關注這項發現。

如果實驗結果得到驗證，那這將是超導領域的重大突破，在磁浮、核融合、量子電腦等多個領域，室溫超導材料的應用將誘發革命性的創新，有望開啟一個全新的時代。

韓國LK-99超導體論文爭議點

韓國的「常溫常壓超導體」研究出現兩篇論文，引發外界質疑。論文主要作者之一的Sukbae Lee接受韓聯社訪問時表示，其實團隊尚未準備好發表這項論文，是另一名作者YH Kwon在未經其他作者同意下擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文；另外，另一名作者Hyun-Tak Kim也向美國媒體表示，在網站上發布的兩篇論文都尚有許多缺陷，他本人從未同意刊出。

國際學界對這項論文多數仍持懷疑態度，國際期刊「科學」（Science）在7月27日刊出學界反應，認為「論文仍缺少細部內容，物理學者抱持懷疑」。韓國國內學者也對這個幾乎沒有與國內相關學界人士交流的研究團隊持保留態度。

美國能源部下屬的阿貢國家實驗室學者諾曼解釋，鉛磷灰石並不是金屬，而是一種非導電礦物，這個起手式看起來就已經不太有前景；再者，鉛和銅原子具有相似的電子結構，所謂的混入銅，不應該對材料的電性產生很大影響。諾曼說，「你最初拿的是一塊石頭，最後得到的也還是一塊石頭」。

不過，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）則表示，以超級電腦運算LK-99的結果顯示，這種物質顯現出超導現象的溫度的確比既有超導體都來得高，認為確有必要對此進行實際驗證。

常溫常壓超導體的應用有哪些？

超導體有超導特性，包括電阻為零，以及完全反磁兩大特性，應用上能夠大大促進機械的效率，比如製造列車的磁浮效果，也是組成量子電腦的重要材料。

我們可以想像，如果有一天不再需要特別冷卻，在室溫下就能出現超導現象，則例如在電網的運用上，就能夠大幅改善能耗效率；而超導體的反磁現象，則讓磁浮列車提升速度。

只是目前已知的超導體都需要在低於室溫或高壓的環境下，才會出現超導特性，實務上非常難應用，若能研發出常溫常壓超導體，可望大大降低應用成本，並讓超導體應用更加普及。

在交通方面，超導體的抗磁特性能使它們排斥磁鐵磁力從而漂浮，應用在高速鐵路軌道（鋪設強力磁鐵）與列車底部（鋪設超導體）之間就是不產生摩擦力的高速磁浮列車，且幾乎不用任何複雜機械設計；再先進一點，若連一般道路與汽車底部都變成磁鐵與超導體的關係，未來我們也不需要車輪這東西。

能源方面，常溫常壓超導體能形成維持電漿穩定的磁場，無需昂貴又笨重的冷卻設備，我們將離可持續核融合商轉更進一步；應用在電網也能大幅改善能耗效率，或開發能承載大容量電力傳輸的超導電纜。

軍武用途方面，更可能製造出科幻電影外星戰艦必備常出現的充能磁軌砲（railgun），理論上也可以開發手持電磁槍，而擁有千年歷史的火藥技術會自此終結。可以這麼說，若出現常溫超導體技術，世界將變成另一個樣貌。

超導行情燒進台股 專家這麼看

常溫常壓超導體議題也燒進台股，由於LK-99為銅摻雜的鉛磷灰石，銅、鉛概念股領先發動攻勢。

不過，法人認為，長久來全球一直有各大研究團隊聲稱製作出常溫常壓超導體，甚至先前南韓更曾有過數據造假的不良紀錄，導致科學界對本次LK-99抱持觀望態度，且就算該研究經過證實，距離進入商用階段勢必也還需要不少時間，但仍抵擋不住資本市場領先開搶機會財。

群益投顧董事長蔡明彥指出，有鑑於人工智慧（AI）族群多頭火種暫時熄滅，部分資金可能轉進低檔股進行拉抬，而儘管LK-99真實性仍待驗證，然近期國際銅價確實也有想像空間，銅概念股除有LK-99題材催化外，還有近期大陸拉房市救經濟、電動車帶動用銅需求增長、美元走貶有利原物料價格走勢「三大利多」。

中信投顧則認為，LK-99仍待證實可行性，但由於超導體仍未證實可行，即使可行要大規模商業化仍需很長時間，大規模量產及良率也是個問題，未來可持續關注各國對LK-99的實證。

高溫超導體鼻祖 源自台灣物理學家

提到超導體，可回溯2008年Scientific American上刊載一篇文章。此媒體創刊於1845年，是全球科普雜誌的第一品牌，也是公認最能掌握全球科學發展趨勢的科普雜誌，經由遠流雜誌刊載中文報導。此一內文寫著，當時，從應用觀點來看，全世界最好的超導材料，仍是兩位中央研究院院士朱經武和吳茂昆在1987年發現的釔鋇銅氧金屬氧化物；但是1987年的諾貝爾物理獎頒給另兩位超導專家穆勒（K. Alexander Muller）和柏諾茲（J. Georg Bednorz），當時成為華人科學界的一大憾事。

當時壯年的朱經武並沒有因此灰心，數十年來仍沉浸於高溫超導領域，後並出任香港科技大學校長，帶領港科大成為華人世界最好的大學之一，再次造成轟動。卸任後，朱經武將返回美國休士頓大學，繼續研究高溫超導，因為他相信室溫超導絕對是有可能達到的目標。

朱經武是中研院物理所所長吳茂昆的博士指導教授，在發現釔鋇銅氧化物前一年的一次會議中，他告訴當時已在美國阿拉巴馬州立大學任教的吳茂昆說：「我們合作的話，可以打敗全世界！」後來證實所言不虛。

回顧1985年，朱經武的一名在汽車輪胎公司工作的學生也在研發氣體偵測器時，做出同樣化合物，由於他受過超導體的相關訓練，很自然地想將溫度降到極低溫，看看有沒有可能變成超導體；但是他的主管卻認為「低溫下變超導體對開發氣體偵測器沒有幫助」，要他停止研究。

在當年，呈現超導性的各類氧化物中，最被看好的是具有鈣鈦礦結構（perovskite structure）的材料，不論是朱經武或是穆勒，都在研究這種材料。穆勒開始是用鎳的氧化物來製作，但做出來的鎳氧化物不具有超導性，後來他的博士後研究員柏諾茲在文獻上發現法國科學家勞沃（Bernard Raveau）做出來的金屬氧化物結構和鎳氧化物相似，具有鈣鈦礦結構，有機會產生超導現象，就依樣畫葫蘆做了一個，然後把溫度降下去。和勞沃不同的是，柏諾茲把溫度降到更低溫，結果，在30K左右真的變成超導體了！

穆勒和柏諾茲在1986年9月發表這項成果，但朱經武表示，當時超導界其實沒多少人相信，原因有幾個：第一、穆勒和柏諾茲在超導這一行並不有名；第二、金屬氧化物大都是絕緣體，和金屬不一樣，一般認為不可能產生超導現象；第三、按照當時的超導理論，物質只要溫度高於30K，晶格就會太軟，不太可能產生超導現象。

不過，朱經武卻相信這項成果的真實性，道理很簡單：他自己也在研究金屬氧化物，而且他用高壓製作的方法，證明晶格即使稍微不穩定，對超導溫度的影響也很小。最讓朱經武扼腕的是，他一直在嘗試用各種金屬氧化物來製作高溫超導體，就差還沒有做到銅，卻被穆勒和柏諾茲搶先一步。

延伸閱讀